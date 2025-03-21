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«Мёртвый проект»: план Каи Каллас по помощи Украине провалился на саммите ЕС (2)

Euronews 21 марта, 2025 17:50

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План, разработанный Верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас по привлечению до 40 млрд евро в качестве новой военной помощи для Украины, не получил необходимой политической поддержки на саммите лидеров Европейского союза в четверг, что ставит под сомнение его жизнеспособность, сообщает Евроньюз.

Реакция была настолько вялой, что некоторые дипломаты назвали проект "мёртвым".

В выводах саммита, посвященных Украине, которые были одобрены всего 26 странами при вето Венгрии, план Каллас упоминается лишь вскользь, без указания каких-либо финансовых показателей.

"Европейский совет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины со стороны ЕС, в частности об инициативе Высокого представителя по координации увеличения поддержки со стороны стран-членов и других государств-участников на добровольной основе", - говорится в тексте.

Выводы не включают даже то, что Каллас назвала "самым реалистичным элементом" своего проекта: 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для Киева в краткосрочной перспективе. Артиллерийские снаряды дешевле и легче приобрести, чем современное оружие.

"Я думаю, что важно получить ощутимый результат, - сказала Каллас в четверг утром, когда она приехала на саммит и отвечала на вопросы о своем проекте. - Если мы не можем сейчас принять решение на весь предстоящий год, давайте решим в краткосрочной перспективе, какие неотложные потребности в боеприпасах есть у Украины сейчас".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с той же просьбой в виртуальной речи к лидерам в зале:

"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень признательны Европе за поддержку в размере не менее пяти миллиардов евро как можно скорее", - сказал он.

Но ни Каллас, ни Зеленский не смогли переубедить лидеров: цель в 2 млн боеприпасов (или 5 млрд евро) нигде не фигурируют. Можно найти лишь общее упоминание о "крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах и ракетах".

Отвечая на вопрос об этом отсутствии, Антониу Кошта, глава Европейского совета, попытался уклониться от ответа, указав, что страны-члены уже пообещали 15 млрд евро дополнительной поддержки Украине, и в ближайшие недели ожидаются новые обязательства в результате принятия пакета мер Еврокомиссии по перевооружению.

"У нас был очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским, и мы подтверждаем нашу полную поддержку Украины. Как вы помните, два последних заседания Евросовета были посвящены обороне. В день мозгового штурма 6 марта мы провели дискуссию, и мы приветствовали и одобрили пакет, предложенный Европейской комиссией, чтобы увеличить наши расходы на оборону /.../. И теперь с этим инструментом я верю, что все другие страны-члены увеличат свои обязательства по дальнейшей поддержке Украины. /.../ Мы продолжаем изучать другие способы увеличить нашу поддержку Украине. Мы будем продолжать неизменно до конца этой войны. И после войны мы будем продолжать поддерживать Украину гарантиями мира. И, что самое важное, в интеграции Украины в Европейский союз", - сказал Кошта.

Почему же план Каллас не прошёл? В дни, предшествующие саммиту, дипломаты уже высказывали ряд опасений в связи с нерешенными вопросов по поводу её предложения, которое некоторые назвали благонамеренным, но составленным поспешно.

В частности, Каллас предложила, чтобы часть военных взносов осуществлялась в соответствии с экономическим весом каждой страны, используя валовой национальный доход (ВНД) в качестве главного показателя для обеспечения справедливого распределения пожертвований. Эта модель встретила серьёзное сопротивление со стороны крупных стран - таких как Франция и Италия - которые, как ожидается, будут вносить значительные взносы в соответствии с показателем ВНД.

В то же время другие страны поднимают вопросы о том, как будут учитываться национальные обязательства, такие как 15 млрд евро, упомянутые Коштой, и сколько стран, не входящих в ЕС - таких как Великобритания и Норвегия - будут добавлены к общему обязательству.

Европейские правительства также требовали ответов на вопросы о том, как в план будут включены 18 млрд евро, которые ЕС предоставит Киеву в рамках чрезвычайного кредита, обеспеченного прибылью от замороженных российских активов. (Сам кредит в выводах саммита упоминается).

Возникает также дополнительный вопрос о том, насколько эффективной может оказаться инициатива на практике, если с самого начала она будет строиться как добровольная схема, чтобы обойти вето Венгрии.

Несмотря на ослабление надежд, некоторые дипломаты считают, что план Каллас еще можно спасти, внеся в него стратегические коррективы - в частности, убрав показатель ВНД.

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