MyEmerg: одно касание кнопки телефона — и врач уже на связи!

Приложение для телефона MyEmerg позволяет получать мгновенные консультации врачей разных специальностей, находясь в своем доме, в любой точке Латвии и мира – по видеосвязи или в чате. И речь идет не об искусственном интеллекте.

MyEmerg - это онлайн-консультации врачей: услуга помогает совершенствовать систему здравоохранения, позволяя быстрее попасть на прием к врачу. Если у вас есть телефон как таковой, то врач доступен для вас всегда, где бы вы ни находились. Звучит как фантастика, но на самом деле это современное решение проблемы доступности медицинской консультации - по вашему желанию.

Онлайн-консультация позволяет получить квалифицированную помощь врача, не покидая дома, офиса, находясь в поезде или на отдыхе, в том числе за пределами страны. Речь идет о дистанционном оказании услуг в сфере здравоохранения в условиях, когда врач и пациент находятся на расстоянии друг от друга – даже за тысячи километров.

Рассказываем, как это работает. А помогает нам в этом семейный врач Ольга Муравьева, имеющая практику в Риге и одновременно работающая доктором команды телемедицины MyEmerg:

– Обычно людям срочно требуется совет профессионального врача, когда «скорая помощь» как будто не нужна, а вот рекомендация доктора необходима. Ситуации - самые разные, как вы понимаете. Например, человек, живущий вдали от города, поздно вечером осознает, что к нему постучалась, скорее всего, вирусная инфекция, и ему резко плохо от этой «простуды»: боль в горле, озноб, может быть тошнота, высокая температура. И он теряется, не понимая, что с ним происходит и чем себе помочь в данную минуту. Можно сразу же сделать видеозвонок или написать в специальный чат специалистам команды MyEmerg и задать свои вопросы. И мы помогаем.

Согласитесь, когда пациент может сообщать о своих симптомах из дома, не выходя на улицу, не идя в больницу, не контактируя ни с кем, - это здорово. Во-первых, снижается фактор нервозности. Во-вторых, очень часто мне, как профессионалу, удается с большой долей вероятности предположить причину недомогания (грипп или ковид, например), дать рекомендации, выписать рецепт на нужное лекарство и так далее. Вплоть до выписки больничного листа. Считаю, что в сезон вирусов услуги телемедицины особенно актуальны, так как снижают распространение инфекций, это однозначно.

(!) Врач MyEmerg удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Замечу, что с электронным рецептом, выписанным латвийским врачом, вы также можете приобретать лекарства в странах ЕС.

Консультации предоставляют только сертифицированные в Латвии семейные врачи высокого уровня (в настоящее время нас уже более 30), а также врачи 20 различных специальностей.

Например, недавно рано утром в воскресенье мужчина 52 лет выходит на видеосвязь: «Доктор. У меня второй день очень сильно и все сильнее болит голова. Раньше так сильно никогда не было. Когда встаю, тошнит. Принял таблетку. 400 миллиграммов препарата такого-то — не помогло. Мне нужно скорее в больницу или можно спокойно записаться на прием к семейному?» И вот тут мы начинаем наше общение, которое должно привести человека к правильному алгоритму поведения.

Бывает, надо дать совет молодой мамочке, испугавшейся за своего первенца, у которого режутся зубки и ночью случился болевой кризис… Сотни, миллионы разных вопросов, которые возникают «вдруг» и в самое неподходящее время. Приходилось лечить туристов, отравившихся морепродуктами в стране с жарким климатом. Чего только не бывает в наших телесеансах...

Телемедицина – это экономия времени, сил и это очень комфортно. Сами знаете, для многих людей визит к врачу — еще и психологический вызов, для этого нужно морально собраться, тогда как связаться с врачом по видео- или аудиосвязи гораздо проще. Все это не только повышает удобство для пациента, но и способствует более раннему выявлению заболевания и началу лечения, что критически важно для его успешности.

- Для жителей небольших населенных пунктов возможность онлайн-консультации с врачом существенно повышает шансы на получение профессиональной помощи нужного врача даже редкой специализации. Многие наши пациенты особенно ценят возможность показать доктору результаты анализов в спокойной обстановке, без спешки задать все волнующие вопросы.

- Телемедицина не заменяет в широком смысле очное общение с докторами, но очень помогает делу здравоохранения в целом. И иметь практически в кармане такую ценную услугу – дальновидно.

MyEmerg — это зарегистрированное в Латвийской Республике лечебное учреждение, предоставляющее онлайн-консультации врачей. Код лечебного учреждения 001000100.

Как получить возможность дистанционной консультации врача?

1. Приложение «MyEmerg – консультации врача» простое, удобное и понятное для каждого. Скачайте его из App Store или Play Store и консультируйтесь — быстро, удобно и выгодно. Всё очень просто. Врач примет Вас сразу же, в том числе вечером, по выходным и в праздники.

2. Когда войдете в приложение, вам все сразу станет понятно. Выбираете врача сами, оплачиваете по тарифу (так же как и в обычном медучреждении, действуют страховые полисы) и получаете помощь.

3. Подробнее на: myemerg.com

Перед использованием услуг необходимо внимательно ознакомиться с Правилами пользования и Политикой конфиденциальности.

