MyEmerg: одно касание кнопки телефона — и врач уже на связи!

Новости партнеров Редакция PRESS 5 ноября, 2025 15:16

Новости партнеров

Приложение для телефона MyEmerg позволяет получать мгновенные консультации врачей разных специальностей, находясь в своем доме, в любой точке Латвии и мира – по видеосвязи или в чате. И речь идет не об искусственном интеллекте.

MyEmerg - это онлайн-консультации врачей: услуга помогает совершенствовать систему здравоохранения, позволяя быстрее попасть на прием к врачу.  Если у вас есть телефон как таковой, то врач доступен для вас всегда, где бы вы ни находились. Звучит как фантастика, но на самом деле это современное решение проблемы доступности медицинской консультации - по вашему желанию.

Онлайн-консультация позволяет получить квалифицированную помощь врача, не покидая дома, офиса, находясь в поезде или на отдыхе, в том числе за пределами страны. Речь идет о дистанционном оказании услуг в сфере здравоохранения в условиях, когда врач и пациент находятся на расстоянии друг от друга – даже за тысячи километров.

Рассказываем, как это работает. А помогает нам в этом семейный врач Ольга Муравьева, имеющая практику в Риге и одновременно работающая доктором команды телемедицины MyEmerg:

– Обычно людям срочно требуется совет профессионального врача, когда «скорая помощь» как будто не нужна, а вот рекомендация доктора необходима. Ситуации - самые разные, как вы понимаете. Например, человек, живущий вдали от города, поздно вечером осознает, что к нему постучалась, скорее всего, вирусная инфекция, и ему резко плохо от этой «простуды»: боль в горле, озноб, может быть тошнота, высокая температура. И он теряется, не понимая, что с ним происходит и чем себе помочь в данную минуту. Можно сразу же сделать видеозвонок или написать в специальный чат специалистам команды MyEmerg и задать свои вопросы. И мы помогаем.

Согласитесь, когда пациент может сообщать о своих симптомах из дома, не выходя на улицу, не идя в больницу, не контактируя ни с кем, - это здорово. Во-первых, снижается фактор нервозности. Во-вторых, очень часто мне, как профессионалу, удается с большой долей вероятности предположить причину недомогания (грипп или ковид, например), дать рекомендации, выписать рецепт на нужное лекарство и так далее. Вплоть до выписки больничного листа. Считаю, что в сезон вирусов услуги телемедицины особенно актуальны, так как снижают распространение инфекций, это однозначно.

(!) Врач  MyEmerg удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Замечу, что с электронным рецептом, выписанным латвийским врачом, вы также можете приобретать лекарства в странах ЕС.

Консультации предоставляют только сертифицированные в Латвии семейные врачи высокого уровня (в настоящее время нас уже более 30), а также врачи 20 различных специальностей.

Например, недавно рано утром в воскресенье мужчина 52 лет выходит на видеосвязь: «Доктор. У меня второй день очень сильно и все сильнее болит голова. Раньше так сильно никогда не было. Когда встаю, тошнит. Принял таблетку. 400 миллиграммов препарата такого-то — не помогло. Мне нужно скорее в больницу или можно спокойно записаться на прием к семейному?» И вот тут мы начинаем наше общение, которое должно привести человека к правильному алгоритму поведения.

Бывает, надо дать совет молодой мамочке, испугавшейся за своего первенца, у которого режутся зубки и ночью случился болевой кризис… Сотни, миллионы разных вопросов, которые возникают «вдруг» и в самое неподходящее время. Приходилось лечить туристов, отравившихся морепродуктами в стране с жарким климатом. Чего только не бывает в наших телесеансах...

Телемедицина – это экономия времени, сил и это очень комфортно. Сами знаете, для многих людей визит к врачу — еще и психологический вызов, для этого нужно морально собраться, тогда как связаться с врачом по видео- или аудиосвязи гораздо проще. Все это не только повышает удобство для пациента, но и способствует более раннему выявлению заболевания и началу лечения, что критически важно для его успешности.

-          Для жителей небольших населенных пунктов возможность онлайн-консультации с врачом существенно повышает шансы на получение профессиональной помощи нужного врача даже редкой специализации. Многие наши пациенты особенно ценят возможность показать доктору результаты анализов в спокойной обстановке, без спешки задать все волнующие вопросы.

-          Телемедицина не заменяет в широком смысле очное общение с докторами, но очень помогает делу здравоохранения в целом. И иметь практически в кармане такую ценную услугу – дальновидно.

 

 MyEmerg — это зарегистрированное в Латвийской Республике лечебное учреждение, предоставляющее онлайн-консультации врачей. Код лечебного учреждения 001000100.

Как получить возможность дистанционной консультации врача?

1. Приложение «MyEmerg – консультации врача» простое, удобное и понятное для каждого. Скачайте его из App Store или Play Store и консультируйтесь — быстро, удобно и выгодно. Всё очень просто. Врач примет Вас сразу же, в том числе вечером, по выходным и в праздники.

2. Когда войдете в приложение, вам все сразу станет понятно. Выбираете врача сами, оплачиваете по тарифу (так же как и в обычном медучреждении, действуют страховые полисы) и получаете помощь.

3. Подробнее на: myemerg.com

Перед использованием услуг необходимо внимательно ознакомиться с Правилами пользования и Политикой конфиденциальности.

Фотография предоставлена MyEmerg.

Интересовалась Мила ЛИТТ.

Обновлено: 11:45 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 16 минут назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 21 час назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать