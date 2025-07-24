Мы… выиграли! Латвийское предприятие получило тендер международной коалиции дронов

Названия предприятия в министерстве не раскрыли.

Конкурс привлек интерес 163 предпринимателей из 57 стран-членов контактной группы по обороне Украины. В общей сложности 31 претендент провел успешные переговоры с экспертами коалиции, в ходе которых проверялась способность претендентов обеспечить определенную продукцию в установленное время, нужном количестве и необходимого качестве. По итогам очной оценки договоры на тестовые партии заключили 14 компаний.

После тестов беспилотных летательных аппаратов в Латвии на второй этап тестирования в Украине были выбраны шесть коммерсантов, из которых только латвийское предприятие успешно сдало тест и было отобрано для реализации закупки.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что, поддерживая Украину в борьбе с агрессором, Латвия существенно укрепляет и свою оборонную индустрию. Тот факт, что латвийское предприятие - единственное из одержавших победу в закупке международной коалиции дронов, подтверждает, что наша оборонная индустрия способна обеспечить такие решения военных технологий, которые соответствуют потребностям Украины, сказал министр.

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