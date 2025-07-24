Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

Мы… выиграли! Латвийское предприятие получило тендер международной коалиции дронов

Редакция PRESS 24 июля, 2025 20:09

Важно 0 комментариев

Латвийское предприятие стало единственным победителем в закупке от международной коалиции дронов на сумму 24 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Названия предприятия в министерстве не раскрыли.

Конкурс привлек интерес 163 предпринимателей из 57 стран-членов контактной группы по обороне Украины. В общей сложности 31 претендент провел успешные переговоры с экспертами коалиции, в ходе которых проверялась способность претендентов обеспечить определенную продукцию в установленное время, нужном количестве и необходимого качестве. По итогам очной оценки договоры на тестовые партии заключили 14 компаний.

После тестов беспилотных летательных аппаратов в Латвии на второй этап тестирования в Украине были выбраны шесть коммерсантов, из которых только латвийское предприятие успешно сдало тест и было отобрано для реализации закупки.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что, поддерживая Украину в борьбе с агрессором, Латвия существенно укрепляет и свою оборонную индустрию. Тот факт, что латвийское предприятие - единственное из одержавших победу в закупке международной коалиции дронов, подтверждает, что наша оборонная индустрия способна обеспечить такие решения военных технологий, которые соответствуют потребностям Украины, сказал министр.

Фото: иллюстрационное

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 25.07.2025
Центр психического здоровья пригласил Стендзениека на Твайку после шутки о мэре
Bitnews.lv 6 часов назад
Ночью в Латвии ожидается густой туман
Bitnews.lv 6 часов назад
«Воздух — да, рынок — нет». ЕС и Китай не договорились о торговле
Bitnews.lv 6 часов назад
Программисты или сантехники: кто больше востребован в Латвии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Кекава отказалась строить детсад — не хватает детей
Bitnews.lv 7 часов назад
Вербуют даже пенсионеров. МИД Латвии предупреждает: за перевозку мигрантов светит до 8 лет
Bitnews.lv 8 часов назад
Греция: экстремальная жара на выходные
Sfera.lv 9 часов назад
Юрмала: шахматный фестиваль открыл бывший российский вице-премьер
Sfera.lv 10 часов назад

«Этот закон защищает лишь европейских лидеров от их же граждан»: США критикуют Европу за «оруэлловскую» цензуру

Важно 21:56

Важно 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа подвергла резкой критике власти Евросоюза, обвинив их в ограничении свободы слова. Поводом для этого стал европейский закон, регулирующий работу соцсетей и онлайн платформ. В заявлении американского Госдепартамента, опубликованном в соцсети X, эти нормы названы «оруэлловской» цензурой.

Администрация президента США Дональда Трампа подвергла резкой критике власти Евросоюза, обвинив их в ограничении свободы слова. Поводом для этого стал европейский закон, регулирующий работу соцсетей и онлайн платформ. В заявлении американского Госдепартамента, опубликованном в соцсети X, эти нормы названы «оруэлловской» цензурой.

Читать
Загрузка

На выпад Стендзениекса против Клейнбергса неожиданно обиделся… Национальный центр психического здоровья

Важно 21:53

Важно 0 комментариев

В среду мы писали, что депутат Рижской думы и гуру рекламы Эрик Стендзениекс в интервью LA заявил, что нынешний мэр города Виестур Клейнбергс выглядит как «санитар с улицы Твайка». А позже выяснилось, что это сравнение было воспринято очень лично Национальным центром психического здоровья.

В среду мы писали, что депутат Рижской думы и гуру рекламы Эрик Стендзениекс в интервью LA заявил, что нынешний мэр города Виестур Клейнбергс выглядит как «санитар с улицы Твайка». А позже выяснилось, что это сравнение было воспринято очень лично Национальным центром психического здоровья.

Читать

Скончался легендарный рестлер и актер Халк Хоган

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Халк Хоган, американская звезда спорта и развлечений, сделавший профессиональный рестлинг мировым феноменом и активно поддерживавший Дональда Трампа, скончался в возрасте 71 года, сообщила в четверг World Wrestling Entertainment.

Халк Хоган, американская звезда спорта и развлечений, сделавший профессиональный рестлинг мировым феноменом и активно поддерживавший Дональда Трампа, скончался в возрасте 71 года, сообщила в четверг World Wrestling Entertainment.

Читать

Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать

Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Читать

Были нарушены требования гигиены: Восточная больница ищет нового поставщика питания

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) в ближайшее время объявит новую публичную закупку на обеспечение услуг питания для пациентов, сообщила агентству ЛЕТА заведующая отделом больницы по связям с общественностью Гундега Варпа.

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) в ближайшее время объявит новую публичную закупку на обеспечение услуг питания для пациентов, сообщила агентству ЛЕТА заведующая отделом больницы по связям с общественностью Гундега Варпа.

Читать

Пограничник действительно подорвался на пехотной мине? Минобороны дает опровержение

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В социальных сетях распространяется фейковая новость о якобы погибшем на восточной границе Латвии пограничнике, который, как утверждается, подорвался на противопехотной мине. Министерство обороны прокомментировало распространившуюся информацию.

В социальных сетях распространяется фейковая новость о якобы погибшем на восточной границе Латвии пограничнике, который, как утверждается, подорвался на противопехотной мине. Министерство обороны прокомментировало распространившуюся информацию.

Читать