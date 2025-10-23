Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы все — в одном шаге от преступления

23 октября, 2025 14:40

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

«Эффект CSI»

По словам Трейи, сегодня многие стали «диванными экспертами». Мы смотрим «Убийства в Мидсомер», другие — детективные сериалы, но в жизни всё гораздо сложнее. Она исследовала влияние медиа на восприятие преступности и поведение зрителей, уделяя особое внимание теме преследования и его распознаванию.

«Надо сказать, что в последние годы ситуация улучшается — во многих СМИ привлекают профессионалов, чтобы создать эффект достоверности. Люди стали образованнее и понимают, что не всё, что показывают, — правда. Но, к сожалению, критическое мышление нам не дано от рождения, ему нужно учиться», — сказала Трейя.

По её словам, детективы и криминальные сериалы люди чаще смотрят вечером, когда они устали и их способность рассуждать ослабевает. Поэтому увиденная информация оседает в подсознании, почти не фильтруясь.

«Часть людей хорошо осознаёт реальное положение дел, потому что они потребляют не только сериалы, но и новости, связанные с преступностью, в том числе в соцсетях. Но другая часть смотрит слишком много выдуманного контента, не основанного на реальных событиях, и это вызывает так называемый эффект CSI — когда людям кажется, что они знают, как полиция должна действовать», — пояснила эксперт.

Иногда, признала она, «диванные эксперты» частично правы — полиция действительно могла бы использовать иные методы, но не в нашей стране, где они либо невозможны, либо незаконны. «Возникает ложное впечатление — так называемый “эффект Голливуда”, когда люди насмотрелись сериалов и ждут красивого, динамичного расследования, хотя на деле это часто утомительная и совсем не гламурная работа», — добавила Трейя.

В пример она привела сериал «Law & Order: Special Victims Unit» («Закон и порядок: Специальный корпус»), где консультируют профессионалы и зрители действительно получают реалистичное представление о сексуальных преступлениях.

Один неверный шаг

Однако большинство фильмов создаёт противоположный эффект — убеждает зрителей, что они сумеют распознать преступника и избежать опасности.

«Начнём с того, что мы все находимся в одном шаге от преступления. Это всего один неверный выбор. Не все преступники — люди, которые с рождения шли к этому моменту. Это буквально один неправильный шаг», — подчеркнула Трейя.

Она отметила, что преступником может стать любой человек, и почти никогда невозможно предсказать заранее, кто им станет. Не случайно существует выражение: тюрьмы полны хороших людей, сделавших плохой выбор.

«Многие из них по сути не злые люди. Хорошие люди совершают плохие поступки, а плохие — хорошие. Всё зависит от обстоятельств: была ли возможность, был ли жертва, появилась ли мотивация», — сказала эксперт.

Она привела пример родителей, которые мстят за насилие над своими детьми, хотя раньше никогда не проявляли склонности к агрессии.

«Конечно, не все мы рождены, чтобы совершать преступления, но никто не может сказать на сто процентов: “Я этого никогда не сделаю”. Я не сделаю — в моём сегодняшнем состоянии ума. Но завтра всё может измениться», — отметила Трейя.

По её словам, столь же непредсказуемыми бывают и те, кто планирует преступления долго, а не действует под влиянием эмоций. Некоторые из таких людей особенно обаятельны: «Как в природе — самые яркие, красивые лягушки, которых хочется потрогать, часто оказываются ядовитыми. Так и с людьми — те, кто нам особенно симпатичен, не всегда добры. Снаружи не видно, кто из них хороший, а кто плохой», — заключила Рута Трейя.
 
 
 

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

