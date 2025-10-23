Мы все — в одном шаге от преступления

«Эффект CSI»

По словам Трейи, сегодня многие стали «диванными экспертами». Мы смотрим «Убийства в Мидсомер», другие — детективные сериалы, но в жизни всё гораздо сложнее. Она исследовала влияние медиа на восприятие преступности и поведение зрителей, уделяя особое внимание теме преследования и его распознаванию.

«Надо сказать, что в последние годы ситуация улучшается — во многих СМИ привлекают профессионалов, чтобы создать эффект достоверности. Люди стали образованнее и понимают, что не всё, что показывают, — правда. Но, к сожалению, критическое мышление нам не дано от рождения, ему нужно учиться», — сказала Трейя.

По её словам, детективы и криминальные сериалы люди чаще смотрят вечером, когда они устали и их способность рассуждать ослабевает. Поэтому увиденная информация оседает в подсознании, почти не фильтруясь.

«Часть людей хорошо осознаёт реальное положение дел, потому что они потребляют не только сериалы, но и новости, связанные с преступностью, в том числе в соцсетях. Но другая часть смотрит слишком много выдуманного контента, не основанного на реальных событиях, и это вызывает так называемый эффект CSI — когда людям кажется, что они знают, как полиция должна действовать», — пояснила эксперт.

Иногда, признала она, «диванные эксперты» частично правы — полиция действительно могла бы использовать иные методы, но не в нашей стране, где они либо невозможны, либо незаконны. «Возникает ложное впечатление — так называемый “эффект Голливуда”, когда люди насмотрелись сериалов и ждут красивого, динамичного расследования, хотя на деле это часто утомительная и совсем не гламурная работа», — добавила Трейя.

В пример она привела сериал «Law & Order: Special Victims Unit» («Закон и порядок: Специальный корпус»), где консультируют профессионалы и зрители действительно получают реалистичное представление о сексуальных преступлениях.

Один неверный шаг

Однако большинство фильмов создаёт противоположный эффект — убеждает зрителей, что они сумеют распознать преступника и избежать опасности.

«Начнём с того, что мы все находимся в одном шаге от преступления. Это всего один неверный выбор. Не все преступники — люди, которые с рождения шли к этому моменту. Это буквально один неправильный шаг», — подчеркнула Трейя.

Она отметила, что преступником может стать любой человек, и почти никогда невозможно предсказать заранее, кто им станет. Не случайно существует выражение: тюрьмы полны хороших людей, сделавших плохой выбор.

«Многие из них по сути не злые люди. Хорошие люди совершают плохие поступки, а плохие — хорошие. Всё зависит от обстоятельств: была ли возможность, был ли жертва, появилась ли мотивация», — сказала эксперт.

Она привела пример родителей, которые мстят за насилие над своими детьми, хотя раньше никогда не проявляли склонности к агрессии.

«Конечно, не все мы рождены, чтобы совершать преступления, но никто не может сказать на сто процентов: “Я этого никогда не сделаю”. Я не сделаю — в моём сегодняшнем состоянии ума. Но завтра всё может измениться», — отметила Трейя.

По её словам, столь же непредсказуемыми бывают и те, кто планирует преступления долго, а не действует под влиянием эмоций. Некоторые из таких людей особенно обаятельны: «Как в природе — самые яркие, красивые лягушки, которых хочется потрогать, часто оказываются ядовитыми. Так и с людьми — те, кто нам особенно симпатичен, не всегда добры. Снаружи не видно, кто из них хороший, а кто плохой», — заключила Рута Трейя.





