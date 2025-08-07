«Мы все должны планировать свою старость». Глава соцуправления призывает выбирать пансионат заранее

Проблема прошлогоднего кризиса с пансионатами заключалась в недостаточном государственном финансировании, которое было решено только в конце 2024 года. После этого ситуация начала улучшаться.

Главная причина текущих очередей — нежелание жителей столицы переезжать в регионы. Люди предпочитают оставаться в одном из трёх рижских пансионатов или в окрестностях, из-за чего приходится ждать 5–6 месяцев. Для сравнения, в регионах попасть в пансионат можно уже через неделю при условии софинансирования.

Особые сложности существуют для пациентов с деменцией, для которых очередь длиннее — из-за нехватки специализированных отделений.

В 2025 году в Риге внедрили электронную систему управления очередями, что повысило прозрачность процесса и позволило людям отслеживать своё место в списке ожидания.

Сейчас действуют три отдельных очереди в зависимости от модели финансирования: муниципальные учреждения, организации по госзакупкам и партнёрские структуры с софинансированием или ваучерной системой.

Стоимость услуг пансионатов в среднем составляет 1800–2000 евро в месяц. Сам клиент оплачивает 85% своей пенсии, остальное покрывает муниципалитет или система ваучеров, которая предоставляет дополнительное финансирование — до 800 евро для пансионатов в пределах 40 км от Риги и до 500 евро для более отдалённых учреждений.

Мартиньш Моорс призывает заранее задумываться о выборе пансионата и не откладывать это на последний момент: «Мы все должны планировать свою старость. Если близкие видят, что пожилой человек все больше и больше нуждается в уходе, то нужно вовремя подумать о выборе пансионата для него. Социальный работник не должен рекомендовать конкретное заведение, потому что между пансионатами существует в каком-то смысле конкуренция», — поясняет он.

Кроме того, в Риге существуют социальные койко-места при больницах для тех, кто не может сразу вернуться домой после лечения. Эта услуга ограничена 30-дневным сроком и также имеет очередь, но она короче, чем в пансионаты.