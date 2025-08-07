Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы все должны планировать свою старость». Глава соцуправления призывает выбирать пансионат заранее

Редакция PRESS 7 августа, 2025 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

Сейчас в рижских пансионатах ждут своего места 531 человек — почти вдвое меньше, чем в 2024 году, когда в очереди стояло более 900 жителей. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказал глава социального управления Рижской думы Мартиньш Моорс.

Проблема прошлогоднего кризиса с пансионатами заключалась в недостаточном государственном финансировании, которое было решено только в конце 2024 года. После этого ситуация начала улучшаться.

Главная причина текущих очередей — нежелание жителей столицы переезжать в регионы. Люди предпочитают оставаться в одном из трёх рижских пансионатов или в окрестностях, из-за чего приходится ждать 5–6 месяцев. Для сравнения, в регионах попасть в пансионат можно уже через неделю при условии софинансирования.

Особые сложности существуют для пациентов с деменцией, для которых очередь длиннее — из-за нехватки специализированных отделений.

В 2025 году в Риге внедрили электронную систему управления очередями, что повысило прозрачность процесса и позволило людям отслеживать своё место в списке ожидания.

Сейчас действуют три отдельных очереди в зависимости от модели финансирования: муниципальные учреждения, организации по госзакупкам и партнёрские структуры с софинансированием или ваучерной системой.

Стоимость услуг пансионатов в среднем составляет 1800–2000 евро в месяц. Сам клиент оплачивает 85% своей пенсии, остальное покрывает муниципалитет или система ваучеров, которая предоставляет дополнительное финансирование — до 800 евро для пансионатов в пределах 40 км от Риги и до 500 евро для более отдалённых учреждений.

Мартиньш Моорс призывает заранее задумываться о выборе пансионата и не откладывать это на последний момент: «Мы все должны планировать свою старость. Если близкие видят, что пожилой человек все больше и больше нуждается в уходе, то нужно вовремя подумать о выборе пансионата для него. Социальный работник не должен рекомендовать конкретное заведение, потому что между пансионатами существует в каком-то смысле конкуренция», — поясняет он.

Кроме того, в Риге существуют социальные койко-места при больницах для тех, кто не может сразу вернуться домой после лечения. Эта услуга ограничена 30-дневным сроком и также имеет очередь, но она короче, чем в пансионаты.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

