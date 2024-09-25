Мы в ответе за тех, кого приручили! Реклама 25 сентября, 2024 12:23 Реклама

За окном сентябрь, вот-вот станет холодно. А у ветеринаров наступает нерадостная пора, которая называется временем дачных котиков.

«Люди уезжают в город, оставляя на произвол судьбы -- считайте, на верную смерть -- животных, которые были ими взяты малышами весной и летом, -- сокрушается, наверное, самый известный ветеринар Латвии, главный врач и владелец рижской клиники своего имени на улице Гертрудес Янис Бейнертс. -- Таких случаев все еще много... С этим надо что-то делать!»

...Терпеливо жду, пока доктор Янис Бейнертс, с раннего утра принимающий своих хвостатых пациентов, хоть немного освободится и сможет побеседовать.

Брошенки умирают молча...

-- Доктор, неужели проблема животных, «забытых» за городом по осени, все еще актуальна? Не единичные случаи?

-- Сентябрь в этом году, как и каждый год, приносит ветеринарам неприятные и даже горестные дни. Нам как клинике, которая раньше по программе Рижской думы занималась оказанием помощи бездомным четверолапым, постоянно звонят и сообщают о брошенных животных, в основном о котиках. Приносят в коробках... Несчастные существа оказываются оставленными на дачах, хуторах, у садовых домиков. Кормили, поили, гладили по шерстке -- но лето прошло, и вы нам больше не нужны... А без корма, чистой воды, тепла и заботы животные погибают -- от голода, болезней и непременных вспышек эпидемий.

В сельских домах спасение найдут единицы из оставленных на произвол судьбы. В каждом крестьянском доме обычно уже живут несколько своих котов -- куда же больше?

Хочу призвать всех тех, кто «случайно» забыл за городом прирученного за лето котика, отвезти его в приют. И сны дурные мучить не будут.

-- А возьмут кота или собачку в приюте?

-- Примут -- не в одном, так в другом. Пожурят, наверное, не без этого... Мест всегда мало, практически всем приютам Латвии нужна спонсорская помощь -- подумайте об этом тоже. Имейте мужество отвезти в приют того, кто по любым причинам оказался лишним в вашей семье.

И, пожалуйста, никогда не берите котят или щенят на лето, если не можете потом их любить и не готовы держать в своем доме.

Призываю добрых людей: видите кошек и собак, беспризорно бегающих по поселкам, -- попробуйте, пока нет морозов, найти им кров. Это очень благородно. Только добром можно победить зло, которого и так сегодня предостаточно в нашем безумном мире.

-- Янис, говорят, что все ваши личные собаки -- «усыновленные»...

-- Семь собак у нас с Лией, большая часть приемыши. Больших псов приводили на усыпление в нашу клинику, мы же, посовещавшись и обсудив все с хозяевами, забирали животных себе.

Инфекции проникают повсеместно

-- Доктор, вот вы все время говорите о необходимости прививок для котов. Но если животное живет в доме и никуда не выходит? Может, не надо вакцинировать так часто, а скажем, реже, чем гуляющих по дворам?

-- Милая моя, любой котик, который сидит дома на подушке и носа не кажет за порог, подвержен риску заболеть рядом грозных инфекций, которые поселились в городах и даже сельских районах. Не вирусы, а просто мутанты какие-то -- стойкие во внешней среде, смертельно опасные, вездесущие. Главный убийца котов -- это, конечно, панлейкопения: вирус создан самим дьяволом, никого не жалеет, смертность достигает 70 процентов даже при интенсивном лечении в ветклинике.

Каждая домашняя кошечка, если у вас не установлен биошлюз, как на космической станции, рискует получить этот опасный вирус и ряд других. Вы принесете заразу на обуви, сами того не подозревая. Уличные котики-беспризорники, живущие в подвалах, разносят по всей округе калицивироз, панлейкопению, герпес, хламидиоз -- все что угодно. И вы, того не зная, несете все эти инфекции домой -- к своим котам.

Прививки надо делать обязательно! Причем по жесткой, правильной схеме, не пропуская ни одного укола. Если нарушена схема вакцинации, добра -- а вернее, стойкого иммунитета к заразе -- не будет, что грозит бедой.

Меня много и жестоко ругают в соцсетях -- и в том числе за прививки: мол, доктор Бейнертс заставляет, кошмар и ужас, два раза(!) делать еще и ревакцинацию первой инъекции... Мол, наживы ради это делаю. Ну что тут скажешь? Поясняю: если не следовать прописанному препаратом алгоритму вакцинации, иммунитета у вашего питомца не будет уже НИКОГДА: ни в этом году, ни когда-то потом. Не могу не быть честным. А грязные слова как грязная вода -- она не мешает расти растению и подниматься высоким крепким деревом над злословием... Извините за эмоции. Прививайте своих питомцев так, как того требует современная наука.

Будка должна быть тёплой!

-- Доктор, а ваши собаки в доме живут, все семеро?

-- Нет, на три морозоустойчивые особи по 50-80 кг весом у нас имеются четыре будки во дворе: собаки охотно меняются «домами», а иногда лезут спать вдвоем -- в одну самую теплую, когда на улице холодно.

Сейчас самое время позаботиться о будке для питомца, если он в основном живет на улице. Собачья будка должна быть чистая и теплая. Стены такого жилья должны быть 15-20 сантиметров в ширину, иметь внутреннее наполнение-утеплитель, и очень важно, чтобы этот домик не продувало. Вход не должен быть слишком большим по размеру, а в морозы должен снабжаться занавесочкой. Вовнутрь лучше положить солому (отлично согревает и предохраняет животное от насекомых), но можно также использовать сено и матрасы.

Когда температура воздуха опускается ниже -18-20° C, собачку, даже самую морозоустойчивую, надо пригласить в свое жилище, иначе она рискует простыть.

А еще очень важно с началом холодов, то есть сейчас, увеличивать калорийность рациона: в октябре -- на 10 процентов, в ноябре -- на 10 процентов, потом еще на 10 процентов, чтобы к декабрю это было уже 30 процентов. Питание очень важно, так как у животного расход энергии осенью и зимой намного больше.

Если говорить о собаках, не забывайте их проглистовать и сделать все рекомендованные прививки, а также приобрести минеральные и витаминные добавки, если питание вашего питомца не самое сбалансированное.

Считается, что в питании собак должны присутствовать 120-140 полезных ингредиентов, а любой корм содержит только где-то 50-60. Поэтому нельзя все время давать животному одно и то же питание, время от времени надо менять даже качественный корм. Бывает, что пес ест, фигурально говоря, из одной пачки годы подряд, а там нет таурина, а это может быть чревато сердечными заболеваниями...

Собака не может быть здоровой на одной только каше и костях, как это считают правильным делать некоторые владельцы животных. Если нет возможности покупать питомцу специальное питание, надо подумать о прикормке минеральными и прочими нужными веществами -- посоветуйтесь с ветеринаром, это очень важно.

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