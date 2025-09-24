Мы счетчики больше не проверяем: RNP предупреждает о мошенниках

RNP напоминает, что обязательная регулярная верификация счетчиков отменена и таких поручений предприятие не дает.

За проверку счетчиков мошенники требуют от людей оплату наличными. RNP подчеркивает, что от клиентов домоуправления никогда не требуют наличных - плата за любые услуги указывается в ежемесячном счете за квартиру.

Управляющая компания призывает людей, получивших от мошенников подобные звонки, ни в коем случае не пускать их в квартиры, а также обращаться на бесплатный информационный телефон RNP 8900.

Предприятие по управлению жилыми домами RNP принадлежит Рижской думе. Его оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, прибыль - 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания обслуживает почти 3500 жилых домов.