Мы счетчики больше не проверяем: RNP предупреждает о мошенниках

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 13:07

LETA

ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) призывает жителей быть бдительными, так как в столице орудуют мошенники, утверждающие, что от имени предприятия они должны проверить счетчики воды в квартирах, сообщила агентству ЛETA представитель компании Инита Кабанова.

RNP напоминает, что обязательная регулярная верификация счетчиков отменена и таких поручений предприятие не дает.

За проверку счетчиков мошенники требуют от людей оплату наличными. RNP подчеркивает, что от клиентов домоуправления никогда не требуют наличных - плата за любые услуги указывается в ежемесячном счете за квартиру.

Управляющая компания призывает людей, получивших от мошенников подобные звонки, ни в коем случае не пускать их в квартиры, а также обращаться на бесплатный информационный телефон RNP 8900.

Предприятие по управлению жилыми домами RNP принадлежит Рижской думе. Его оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, прибыль - 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания обслуживает почти 3500 жилых домов.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Загрузка

«ООН не решает проблемы, а финансирует наступление на западные страны»: Трамп

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

