«Мы самые бедные в клубе богатых»: Винькеле — о неравенстве и провале экономической политики

«Мы — сравнительно несолидарное общество. У нас хорошо получается участвовать в акциях вроде “Eņģeļi pār Latviju” или других кампаниях по сбору пожертвований, но на политическом уровне мы несолидарны. Мы по-прежнему убеждены, что “каждый сам кузнец своего счастья!”. Но структурная бедность, бедность по наследству, обречённость детей в регионах, где закрываются школы и у родителей нет работы — в таких условиях уже нельзя просто сказать: “ну, надо бы взять себя в руки!”».

По её мнению, необходима перераспределительная политика. Если бы система образования была приведена в порядок, то уже была бы решена масса проблем для молодёжи. «Это была бы возможность для детей из не самых благополучных семей создать свою историю успеха через образование. Но государство не сделало свою домашнюю работу, и сейчас это пока невозможно», — считает Винькеле.

Как сообщалось ранее, в начале года уровень безработицы вырос. Согласно данным Центрального статистического управления (CSP), в первом квартале уровень безработицы достиг 7,4%. Доля ищущих работу увеличилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Если не произойдут какие-либо серьёзные экономические потрясения, благодаря сезонному фактору в ближайшие кварталы уровень безработицы должен снизиться. Данные Госагентства занятости (NVA) дают представление о ситуации на рынке труда во втором квартале.

Уровень зарегистрированной безработицы снижается с февраля, а доступные данные за май позволяют предположить, что он уже опустился ниже отметки в 5%. То есть зарегистрированная безработица находится очень близко к рекордно низкому уровню, зафиксированному в 2007 году. Понятно, что не все ищущие работу регистрируются в NVA, поэтому фактический уровень безработицы, несомненно, выше. Однако с точки зрения наёмного работника на рынке труда наблюдается положительная динамика.

В последние пару лет, несмотря на частичную экономическую стагнацию, рынок труда в Латвии оставался относительно устойчивым. С одной стороны, это был положительный луч солнца на фоне серой экономической картины. Относительно низкий уровень безработицы означает, что большинство жителей, желающих работать, имеют такую возможность. Средняя зарплата в экономике росла достаточно быстро. Это способствовало быстрому восстановлению покупательной способности населения после периода высокой инфляции и поддерживало вялое потребление.

С другой стороны, этот самый светлый луч — низкий уровень безработицы — можно воспринимать и по-другому. Для работодателей это, возможно, не луч солнца, а молния, предупреждающая о надвигающемся ливне. Низкая безработица даже в условиях стагнирующей экономики указывает на то, что «пул» свободной рабочей силы очень мал.

Проблема нехватки рабочей силы, которая сейчас слегка забыта, вернётся с новой силой, как только экономика снова начнёт расти. А это может произойти уже в ближайшее время, поскольку, например, по данным опросов Европейской комиссии, спрос на работников растёт. С ростом активности в строительстве резко увеличилась доля строительных компаний, планирующих нанимать новых сотрудников в ближайшие три месяца.

Также и в обрабатывающей промышленности уже два квартала подряд большинство опрошенных предприятий заявляют о планах увеличить численность персонала. В обоих секторах выросла доля предприятий, считающих нехватку рабочей силы серьёзным ограничивающим фактором для развития. Пока это только первые сигналы, и планы по найму пока ещё не грандиозные, но направление, похоже, ясно.

Плохая новость — от довольно мрачной демографии не уйти: численность населения трудоспособного возраста снижается, и рабочей силы будет не хватать. Хорошая новость — пока ещё есть трудовые резервы. Например, в первом квартале число экономически неактивных жителей было выше, чем год назад, и, скорее всего, эти люди могут вернуться на рынок труда.

Мы видим растущее число работающих пожилых людей. В первом квартале этого года впервые на латвийском рынке труда стало больше занятых в возрасте 65–74 лет, чем молодёжи (15–24 года). Работодателю следует работать с тем, что есть — уметь обучать и удерживать сотрудников, чтобы и сотрудники старшего возраста могли полноценно участвовать в достижении целей предприятия.

А там, где это возможно, следует переходить к автоматизации. У латвийских предприятий есть большой потенциал для увеличения инвестиций, и остаётся надеяться, что снижающиеся процентные ставки подтолкнут компании к реализации ранее отложенных инвестиционных проектов, которые также могут помочь в решении проблемы нехватки рабочей силы.