«Мы подпишем соглашение со стратегическим инвестором»: раскрыто будущее airBaltic

Министр отметил, что переговоры со стратегическим инвестором продолжаются, и в настоящее время государственный секретарь Министерства сообщения как держатель долей капитала уполномочен подписать договор с латвийской стороны, как только его подпишет другая сторона, однако остается несколько технических вопросов - документов, которые должны быть согласованы обеими сторонами, в том числе и со стороны правительства.

Бришкенс подтвердил, что на данный момент ни одна из сторон не подписала соглашение, но были приняты решения, которые позволяют предположить, что подписание состоится в ближайшем будущем.

"Конечно, мы должны понимать, что, учитывая ажиотаж, поднявшийся в начале января в связи с отменой рейсов, публичные заявления председателя совета, а также политический контекст, все эти обстоятельства вызвали дополнительные вопросы на заключительном этапе переговоров с инвестором. Соответственно, необходимо уточнить у латвийской стороны, как эти события повлияют на дальнейшее развитие компании и может ли это стать препятствием для сотрудничества", - сказал Бришкенс.

Бришкенс положительно оценил работу совета "airBaltic", однако запланированная на 2024 год работа по котировке акций компании на бирже и по оперативным финансовым результатам не была полностью выполнена. Существует также ряд факторов, не зависящих от руководства, таких как макроэкономическая ситуация.

"В ближайшее время мы подпишем соглашение со стратегическим инвестором, а затем нам предстоит совместная работа по привлечению необходимого капитала для компании. На данном этапе изменение состава совета, по мнению Минсообщения, было необходимо для усиления компетенций, например, в области авиационного бизнеса, технических аспектов, финансового рынка и других", - сказал Бришкенс.

Министр также отметил, что государство, являясь крупнейшим акционером компании, понимает, что оно должно играть активную роль в дальнейшем привлечении капитала.

"Я предпочитаю, чтобы этот капитал был привлечен в первую очередь из частных средств, что и было обещанием компании, но в то же время, если возникнут подходящие условия и государство будет полностью информировано, например, для сохранении 25-процентной доли в компании, то государство, возможно, также должно участвовать в этой эмиссии", - добавил Бришкенс.

По его словам, сейчас невозможно сказать, должно ли государство инвестировать или нет, поскольку это будет определяться оценкой "airBaltic" перед возможным IPO. Он добавил, что в любом случае государство должно быть готово к принятию подобных стратегических решений.

"Сколько государству придется инвестировать, если мы хотим сохранить 25-процентную долю в компании, будет определяться рыночной оценкой. Она может быть нулевой, а может составлять 70 миллионов - при условии, что компания хочет привлечь 300 миллионов. На данный момент это очень теоретическое видение", - добавил министр.

Как сообщалось, с советом "аirBaltic" достигнута договоренность о прекращении его деятельности с 11 февраля.

К этому времени авиакомпания, скорее всего, уже привлечет стратегического инвестора, которым, по неофициальным данным, является немецкая авиакомпания "Lufthansa".