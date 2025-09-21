Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы отстали на 30 лет!» Рижан возмущают перемены в столице (1)

Редакция PRESS 21 сентября, 2025 14:54

Важно 1 комментариев

Фото LETA.

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Нормундс пишет в соцсети "Х": "Я нигде не могу найти, почему рижские центральные улицы надо превратить в кафе? Может кто-то пояснить, в чём тут посыл? Впредь на улице будет важнее пить кофе, а не ехать по ней? Я не иронизирую".

В ответ один из комментаторов написал:

"Почему бы и нет? Классно, если создают места для людей, где можно встретиться и наслаждаться жизнью. Автомашины из городов постепенно изгонят. Такова тенденция. Можешь ругать меня, сколько хочешь, но повсюду в мире снижаются скорости, создаются улицы с односторонним движением, ограничивается въезд, выделяются полосы для велосипеда/автобуса... и появляются уличные кафе".

На это автор ответил:

"Нет, ну, классно было бы делать это на взлётных полосах аэропорта. Почему бы и нет? Риге не стоило бы плакать о том, что она теряет население. Улица предназначена для езды, кафе - для посиделок. Это не должно быть слишком сложно. Я совсем не ругаюсь.  Сниженная скорость не означает - расставить на улице цветочные горшки и пить кофе. В реальности вряд ли ты сам был бы фанатом такой х...ни, если бы к своему дому не мог подъехать на машине, жене двух мелких в садик и в школу надо было бы вести за руку между кафе".

А что ещё интересного в комментариях?

- Соберись, во всём мире так, мы отстали на 30 лет.

- Прогулки по улицам, кафе, магазинчики, встречи, разговоры - не знаю, что ещё добавить. Как только упор на автомашины, всего этого нет. Не все улицы должны быть такими, но почему бы и нет?

- Видишь ли, улицы в центре Риги, хотя и строились для уличного движения, но не для автомашин. Город вновь обретает то, что в своё время так легко отдал: публичное пространство улицы как место, где приятно находиться, а не промчаться мимо на машине.

- Потому что тем, кто живёт в центре Риги, удобно передвигаться по улицам пешком и на велосипеде, а то, как чувствуют себя те, кто в центре не живёт, их ни в повседневной жизни, ни при принятии решений не волнует.

- Улицы не только для езды, конечно, они и для ходьбы, и для сидения.

- Экономике это пойдёт на пользу. В центре не будет полно выхлопных газов. Попробуйте найти что-то позитивное.

- Это патологическое желание показушничать, какие мы европейцы и как мы бесконечно счастливы, когда едим в пыли, сопровождаемые завистливыми взглядами сограждан, голубей и чаек.

- Просто тотальное отсутствие интеллекта. Сравнения с заграницей это подтверждают: там вокруг городов объездные дороги, туннели для транспорта, удобный общественный транспорт, а главное - экономика. А нашим прогрессивным остаётся только снимать красивые фоточки и твердить, что четыре колеса - плохо, а два - хорошо.

- Это лайтовая стартовая версия LGBT BLM VEGAN GREEN и прочего дерьма. Те, кто это внедряет, это те же самые, кто выдумал понятия мобинга и буллинга, или, как говорит Эрик Стендзениекс, те, кого по спине мешком с физкультурной формой били.

- Разве у нас уже есть такая экономика и численность населения, чтобы все улицы усеять любителями похлебать латте? Мне, когда я изредка позволяю себе сходить в ресторан, совершенно не хочется проводить это время посреди улицы.

- Если улицу невозможно отремонтировать, её можно закрыть и преподнести как нечто дико новое. Идиоты проглотят и будут продолжать голосовать за этих квадрабоберов.

- Согласен! Попробуй проехать здесь на велике. Брусчатка все нутро растрясёт, пьяные туристы по всей ширине проезжей части, ещё и машины парковать разрешено. Улицы Грециниеку и Аудею должны быть заасфальтированы, без машин, без террас - это должны быть велоулицы.
 

 

