Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

«Мы не справились»: премьер-министр Эстонии извинился перед всем народом

© LETA 24 июля, 2025 17:01

Важно 0 комментариев

LETA

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кристен Михал извинился за политическую неразбериху, возникшую в Таллине по вине его партии. На пресс-конференции в четверг он признал ошибки и взял на себя ответственность как лидер партии. При этом он подчеркнул, что Партия реформ не будет сотрудничать с Центристской партией и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) в Таллинне после местных выборов.

"Я искренне прошу прощения у сторонников Партии реформ и у всех жителей Эстонии. Мы не справились. Это также моя ответственность как председателя партии, возможно, не как премьер-министра, но как главы партии точно, - сказал Михал, по словам которого команда партии в Таллине нуждается в серьезной поддержке, и пообещал сам уделять этому больше внимания. - Я знаю, насколько это важно, сам занимался этим 11 лет. И сейчас намерен включиться активнее".

Михал также выразил поддержку главе таллиннского отделения Партии реформ и бывшему вице-мэру столицы Пяртелю-Пеэтеру Пере, который оказался в центре критики из-за внутрипартийного кризиса. "Я сознательно избегал того, чтобы вмешиваться в работу региональных лидеров и указывать им, как действовать. Думаю, Пяртелю досталось незаслуженно. Он отстаивал то, во что верит, и получил слишком много несправедливости в ответ", - сказал Михал.

По его словам, локальный политический кризис в Таллинне перерос в ценностный кризис, что негативно сказалось на уровне поддержки партии. "Когда в партии возникает кризис ценностей - это отражается и на обещаниях, и на доверии. И в такой ситуации нужно выбирать именно ценности, а не краткосрочные интересы", - подчеркнул Михал и  согласился с мнением члена партии Лийны Керсна, которая ранее в соцсетях заявила, что партии нужны изменения не только в действиях, но и в ценностном подходе.

Михал также напомнил, что Партия реформ не должна вступать в коалиции с Центристами и EKRE ни на национальном, ни на муниципальном уровне, и, по его мнению, это следовало ясно озвучить в Таллине гораздо раньше. "Мы уже заявляли на государственном уровне, что не будем формировать правительство с Центристами и EKRE. Думаю, об этом нужно было прямо сказать и в Таллинне. Я считаю, что недосказанность вызвала у наших сторонников ощущение неопределенности", - сказал Михал

"Позиции Партии реформ могут укрепиться, если мы будем принимать решения, руководствуясь своими ценностями. Что касается кадровых решений в Таллине, то они принимаются местным партийным руководством, я могу высказать свое мнение, но настаиваю: эти решения должны быть приняты местным руководством и основываться на принципах партии. Только тогда избиратели смогут нам снова доверять",-  отметил   в завершение Кристен Михал. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 24.07.2025
Центр психического здоровья пригласил Стендзениека на Твайку после шутки о мэре
Bitnews.lv 1 час назад
«Воздух — да, рынок — нет». ЕС и Китай не договорились о торговле
Bitnews.lv 1 час назад
Программисты или сантехники: кто больше востребован в Латвии?
Bitnews.lv 1 час назад
Кекава отказалась строить детсад — не хватает детей
Bitnews.lv 1 час назад
Греция: экстремальная жара на выходные
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: за девочками в раздевалке подглядывал педагог…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: просто почта
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: а может они и не нужны, эти убежища?
Sfera.lv 6 часов назад

Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Читать
Загрузка

Обвиненный в осквернении мемориала легионеров гражданин России был оправдан

Мир 18:48

Мир 0 комментариев

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

Читать

Спецслужбы Белоруссии активно вербуют белорусских граждан за границей: данные разведки

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Читать

Как предотвратить распространение дезинформации? Ринкевич назвал необходимые условия

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Читать

Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать

Всех встретим у Памятника Свободы? После IShowSpeed Латвия ждет других интернет-знаменитостей

Для настроения 18:07

Для настроения 0 комментариев

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

Читать

Все профессии важны, но некоторые нужнее: самые востребованные специалисты на рынке труда

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Читать