«Мы не справились»: премьер-министр Эстонии извинился перед всем народом

"Я искренне прошу прощения у сторонников Партии реформ и у всех жителей Эстонии. Мы не справились. Это также моя ответственность как председателя партии, возможно, не как премьер-министра, но как главы партии точно, - сказал Михал, по словам которого команда партии в Таллине нуждается в серьезной поддержке, и пообещал сам уделять этому больше внимания. - Я знаю, насколько это важно, сам занимался этим 11 лет. И сейчас намерен включиться активнее".

Михал также выразил поддержку главе таллиннского отделения Партии реформ и бывшему вице-мэру столицы Пяртелю-Пеэтеру Пере, который оказался в центре критики из-за внутрипартийного кризиса. "Я сознательно избегал того, чтобы вмешиваться в работу региональных лидеров и указывать им, как действовать. Думаю, Пяртелю досталось незаслуженно. Он отстаивал то, во что верит, и получил слишком много несправедливости в ответ", - сказал Михал.

По его словам, локальный политический кризис в Таллинне перерос в ценностный кризис, что негативно сказалось на уровне поддержки партии. "Когда в партии возникает кризис ценностей - это отражается и на обещаниях, и на доверии. И в такой ситуации нужно выбирать именно ценности, а не краткосрочные интересы", - подчеркнул Михал и согласился с мнением члена партии Лийны Керсна, которая ранее в соцсетях заявила, что партии нужны изменения не только в действиях, но и в ценностном подходе.

Михал также напомнил, что Партия реформ не должна вступать в коалиции с Центристами и EKRE ни на национальном, ни на муниципальном уровне, и, по его мнению, это следовало ясно озвучить в Таллине гораздо раньше. "Мы уже заявляли на государственном уровне, что не будем формировать правительство с Центристами и EKRE. Думаю, об этом нужно было прямо сказать и в Таллинне. Я считаю, что недосказанность вызвала у наших сторонников ощущение неопределенности", - сказал Михал

"Позиции Партии реформ могут укрепиться, если мы будем принимать решения, руководствуясь своими ценностями. Что касается кадровых решений в Таллине, то они принимаются местным партийным руководством, я могу высказать свое мнение, но настаиваю: эти решения должны быть приняты местным руководством и основываться на принципах партии. Только тогда избиратели смогут нам снова доверять",- отметил в завершение Кристен Михал.