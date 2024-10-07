«Если это затягивание поясов, то это абсолютно приемлемо. Другой вопрос – на два, три года? Не знаю. Наверное, пока финансовая ситуация в стране не улучшится, мы не можем говорить о таких космических зарплатах. Конечно, помимо всего прочего, всегда идет дискуссия о том, что для того, чтобы профессионалы приходили и работали, должны быть конкурентоспособные зарплаты. Но при этом должны быть какие-то разумные пределы. Не должно быть так, чтобы член совета зарабатывал столько же, сколько Ринкевич, Силиня, - это было бы неправильно», - прокомментировала Муйжниеце.

Уже сообщалось, что ограничение зарплат в государственном секторе будет политической ответственностью министров, заявила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем (Новое единство), сообщила LETA 4 сентября этого года.

Отраслевые министры должны оценить, где есть новые, возможно, очень важные потребности, такие как дигитализация, упрощение процессов, где нужно быстрее развивать отрасль, пояснил Силиня, подчеркнув, что там допускается повышение зарплаты. Например, в секторе информационно-коммуникационных технологий, где иначе не найти специалистов, добавила премьер-министр.

Но для остальных и для управленческого звена, где установленный уровень зарплаты уже достигнут или находится на среднем уровне, повышения быть не может, заявила премьер-министр. «Так что каждый сектор должен оценивать это индивидуально. Конечно, мы не сможем установить зарплаты для всех в государственном управлении в отдельности, это будет в том числе политической ответственностью министров», - подчеркнула она.

Однако депутаты должны сами определять размер своей зарплаты - правительство не может этого сделать, сказал Силиня, отвечая на вопрос, будет ли официально утверждено замораживание зарплат для депутатов, министров и членов столичных компаний.