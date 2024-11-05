Мы как-будто выросли, но с этой войной вновь «побежали к родителям»: Розенвалдс о преувеличении важности выборов в США

"Что-то не так с остальным миром, если президентские выборы в другой стране, далеко за океаном, так важны", - пишет Розенвалдс.

По его словам, шумиха вокруг противостояния Харрис и Трампа в СМИ наводит на определенные мысли:

"Возможно, США таким образом укрепляют свое влияние в качестве сверхдержавы №1, продвигаю свои глобальные интересы? Чтобы все понимали, что это США будут решать, как будет жить весь мир в будущем, в том числе политически, в военном отношении, а также в области финансов, энергетики, информационных технологий. За это влияние нужно бороться!

Или это способ отвлечь наше внимание от наших собственных проблем, когда решения так трудно найти? Так легко оправдываться, отвечая на вопросы о том, почему ничего не делается дома, тем, что сначала нужно посмотреть, кто будет главным в Белом доме после сегодняшнего голосования. И интересно, какими будут настроения после сегодняшнего дня.

Но, может быть, это только здесь, в Латвии, в Балтии, в Европе. Мы как будто выросли, в какой-то момент мы уже начали жить своей самостоятельной жизнью, в своей квартире, со своими детьми, но с войной и первыми трудностями мы поняли, что всегда лучше и безопаснее быть с родителями в их большом доме, под присмотром и в безопасности", - размышляет Розенвалдс.

Он говорит, что ему, как наблюдателю политических процессов и специалисту по связям с общественностью интересно, конечно, тоже интересно, за что сегодня проголосует американский избиратель. "Но мне бы хотелось, чтобы интерес к сегодняшнему голосованию был менее сильным", - отметил политолог.