Итак, с 24 по 30 ноября зарегистрировано 271 случай мошенничества. Из них в 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовым потерям, в трех случаях размер ущерба пока неизвестен. Общие убытки жителей достигают по меньшей мере 460 937 евро.

По-прежнему больше всего денег выманывают в случае ложных звонков, когда мошенники выдают себя за «поставщиков коммунальных услуг» - «Latvenergo», «Elektrum», «Sadales tīkls» и др.

55 352 евро были похищены после звонков мошенников из «банков». 30 640 евро были похищены после звонков из «VSAA». Затем следует вид инвестиционного мошенничества – похищено 23 499 евро, а после звонков из «почты» – 22 065 евро.

Государственная полиция призывает сохранять бдительность! Предупреждайте своих членов семьи, близких и знакомых о коварных приёмах мошенников!