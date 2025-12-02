Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы из Latvenergo… Elektrum… Sadales tīkls». Бросайте трубку, пока денег не лишились! (2)

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 11:15

Выбор редакции 2 комментариев

Госполиция поделилась статистикой мошенничеств за прошедшую неделю. Так вот : наибольшие потери понесли люди, откливнушиеся на звонки «поставщиков коммунальных услуг» - итог, у людей минус 125 905 евро. У мошенников - плюс на ту же сумму!

Итак, с 24 по 30 ноября зарегистрировано 271 случай мошенничества. Из них в 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовым потерям, в трех случаях размер ущерба пока неизвестен. Общие убытки жителей достигают по меньшей мере 460 937 евро.

По-прежнему больше всего денег выманывают в случае ложных звонков, когда мошенники выдают себя за «поставщиков коммунальных услуг» - «Latvenergo», «Elektrum», «Sadales tīkls» и др.

55 352 евро были похищены после звонков мошенников из «банков». 30 640 евро были похищены после звонков из «VSAA». Затем следует вид инвестиционного мошенничества – похищено 23 499 евро, а после звонков из «почты» – 22 065 евро.

Государственная полиция призывает сохранять бдительность! Предупреждайте своих членов семьи, близких и знакомых о коварных приёмах мошенников!

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (2)

Животные 19:29

Животные 2 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Важно 18:48

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

История и культура 18:42

История и культура 2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать