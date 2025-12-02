29 ноября этого года около 14:40 девушка вышла из своего дома в Салдусском районе Броцено, на улице Лиельциерес. Девушка пошла в аптеку, но до сих пор не вернулась.

Приметы: рост около 172 см, среднего телосложения, темно-каштановые волосы чуть длиннее плеч. Была одета в белые кроссовки «Nike», темно-синие широкие джинсы, темно-серую куртку и куртку с капюшоном.

Особые приметы: в обеих ноздрях пирсинг.

Государственная полиция просит внимательно рассмотреть фотографию девушки и позвонить по номеру 112 всем, кто знает о ее возможном местонахождении!