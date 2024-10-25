Мы еще не всех неграждан интегрировали: депутат Лиепиня о проблеме мигрантов

«Мы довольно плохо интегрировали тех людей, которые живут здесь на постоянной основе, у которых имеются паспорта неграждан и чей родной язык не латышский», - говорит Лиепиня. Она отмечает, что до сих пор на интеграционные программы были потрачены огромные деньги, но программа интеграции не была полностью реализована. «Мы потратили много денег, но не научили людей говорить по-латышски».

Отвечая на вопрос Аниты Даукште, есть ли необходимость предлагать бесплатные курсы латышского языка людям, которые сейчас работают курьерами Bolt и Wolt в центре Риги, но не являются гражданами Латвии, Лиепиня сказала, что необходимость в обучении латышскому языку есть.

«Я думаю, самое главное, чтобы у людей, которые хотят выучить латышский язык, была возможность это сделать. Остальное - потом. Самое страшное, когда человек хочет, но нет возможности", - отмечает Лиепиня. Она призывает оценить, на кого следует обратить внимание в вопросе интеграции: «Мы должны понимать, каких людей мы хотим здесь видеть. Это курьеры, которые таскают еду из чужих посылок, или нам нужны люди, которые придут и оставят здесь некоторое количество денег и не причинят никакого вреда?", - задается вопросом она.