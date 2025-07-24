Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

Мы ему визы не выдавали! В шахматном турнире в Юрмале примет участие бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович

Редакция PRESS 24 июля, 2025 16:26

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Maxim Shemetov

На этой неделе в Юрмале на молодежном шахматном турнире «Rudaga Kaissa 2025» в качестве специального гостя примет участие бывший вице-премьер России и нынешний президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, подтвердили организаторы турнира агентству LETA.

«Дворкович был приглашен для открытия фестиваля и сам участвует в блиц-турнире как представитель FIDE», — сообщила в беседе с агентством LETA представитель организаторов турнира Инесе Тестелеца.

Министерство иностранных дел указывает, что Латвия не выдавала визу ни Дворковичу, ни пропагандистке Белорусской теле- и радиокомпании Марии Полозковой (Багатырь). Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы этим лицам.

Между тем Министерство образования и науки (IZM) в своем заявлении указывает, что проходящий в Юрмале шахматный турнир является частным мероприятием, организованным без участия и поддержки государства и Латвийской шахматной федерации (LŠF), и что его проведение было использовано лицами, связанными с российской политикой, включая президента ФИДЕ Дворковича, для привлечения внимания.

«Поскольку турнир не согласован с LŠF, его участникам не будут начислены международные рейтинговые очки за участие», — подчеркивает IZM.

Агентство LETA также связалось с LŠF, которая предоставит свои комментарии позднее.

Согласно Закону о спорте Латвии, индивидуальным спортсменам из России или Белоруссии не запрещено участвовать в соревнованиях в Латвии. Однако латвийским командам запрещено играть против сборных России и Белоруссии, если те выступают под своим флагом или в нейтральном статусе.

Также законом установлено, что в Латвии запрещено организовывать соревнования национальных сборных команд (взрослых, молодежных и юниорских) по командным видам спорта, в которых участвуют сборные России или Белоруссии под своим флагом или в нейтральном статусе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 24.07.2025
Центр психического здоровья пригласил Стендзениека на Твайку после шутки о мэре
Bitnews.lv 1 час назад
Литва хочет долю в airBaltic, но требует раскрыть карты
Bitnews.lv 1 час назад
Программисты или сантехники: кто больше востребован в Латвии?
Bitnews.lv 1 час назад
ИИ будет следить за ямами на латвийских дорогах
Bitnews.lv 2 часа назад
Греция: экстремальная жара на выходные
Sfera.lv 3 часа назад
Юрмала: шахматный фестиваль открыл бывший российский вице-премьер
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: автопром – под нож
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: а может они и не нужны, эти убежища?
Sfera.lv 6 часов назад

Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Читать
Загрузка

Обвиненный в осквернении мемориала легионеров гражданин России был оправдан

Мир 18:48

Мир 0 комментариев

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

Читать

Спецслужбы Белоруссии активно вербуют белорусских граждан за границей: данные разведки

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Читать

Как предотвратить распространение дезинформации? Ринкевич назвал необходимые условия

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Читать

Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать

Всех встретим у Памятника Свободы? После IShowSpeed Латвия ждет других интернет-знаменитостей

Для настроения 18:07

Для настроения 0 комментариев

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

Читать

Все профессии важны, но некоторые нужнее: самые востребованные специалисты на рынке труда

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Читать