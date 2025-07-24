Мы ему визы не выдавали! В шахматном турнире в Юрмале примет участие бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович

«Дворкович был приглашен для открытия фестиваля и сам участвует в блиц-турнире как представитель FIDE», — сообщила в беседе с агентством LETA представитель организаторов турнира Инесе Тестелеца.

Министерство иностранных дел указывает, что Латвия не выдавала визу ни Дворковичу, ни пропагандистке Белорусской теле- и радиокомпании Марии Полозковой (Багатырь). Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы этим лицам.

Между тем Министерство образования и науки (IZM) в своем заявлении указывает, что проходящий в Юрмале шахматный турнир является частным мероприятием, организованным без участия и поддержки государства и Латвийской шахматной федерации (LŠF), и что его проведение было использовано лицами, связанными с российской политикой, включая президента ФИДЕ Дворковича, для привлечения внимания.

«Поскольку турнир не согласован с LŠF, его участникам не будут начислены международные рейтинговые очки за участие», — подчеркивает IZM.

Агентство LETA также связалось с LŠF, которая предоставит свои комментарии позднее.

Согласно Закону о спорте Латвии, индивидуальным спортсменам из России или Белоруссии не запрещено участвовать в соревнованиях в Латвии. Однако латвийским командам запрещено играть против сборных России и Белоруссии, если те выступают под своим флагом или в нейтральном статусе.

Также законом установлено, что в Латвии запрещено организовывать соревнования национальных сборных команд (взрослых, молодежных и юниорских) по командным видам спорта, в которых участвуют сборные России или Белоруссии под своим флагом или в нейтральном статусе.