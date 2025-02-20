«Мы деньги не возвращаем. У нас такой функции нет»: систему депозита пустой тары ждут перемены

Система депозита тары из-под напитков в Латвии заработала три года назад — в феврале. Сдав бутылки, клиент получает купон, который можно использовать только в определенной торговой точке или сети. Если покупатель не израсходовал сумму, указанную в купоне, магазин может вернуть излишек наличными. Но в магазине Top! Латвийскому телевидению пояснили, что этот остаток получить невозможно.

«Мы деньги не возвращаем. У нас такой функции нет», — сказала продавщица. Илзе Приедите, директор по маркетингу и член правления сети магазинов, поясняет, что в конкретных магазинах такой возможности на самом деле нет.

«Из-за различных внутренних систем в настоящее время невозможно получить остаток, если сумма покупки меньше номинала купона, поэтому мы рекомендуем вам сдать тару в депозитный автомат, выбрав несколько чеков, например, сдать 10 единиц и получить 1 евро для оплаты покупки, а затем повторять до тех пор, пока не будут сданы все пустые тары. Мы понимаем, что внедрение единой системы было бы намного удобнее для клиентов, поэтому этот вопрос есть в планах развития компании», — сообщила Приедите.

В свою очередь, компания, управляющая системой депозитов по всей Латвии, отмечает, что закон допускает возврат суммы депозита наличными, но не обязывает делать это.

«У нас нет возможности заставить или обязать торговца. Это его собственная воля. Что обязательно нужно сделать, так это принять этот купон. Принятие в данном случае означает возврат денег за все покупки — это эквивалент денег», — подчеркнул Мик Стуритис.

Между тем, новое европейское регулирование требует наличия альтернативных способов возврата депозита. Поэтому в скором времени будет внедрена функция, которая позволит вам перевести сумму депозита на вашу платежную карту. Это значит, что вам не обязательно будет покупать потенциально ненужный товар только для того, чтобы потратить эту сумму в том же магазине.