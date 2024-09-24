Рижским центральным рынком управляет компания Rīgas nami. Член её правления Марцис Будлевскис сообщил, что с 2023 года по настоящее время в содержание павильонов и других зданий было инвестированы неполные 810 тысяч евро, а к концу 2025 года объем запланированных инвестиций достигнет 1,9 миллиона евро.

«На данный момент Гастрономический павильон находится в наилучшем состоянии, его конструкции были укреплены несколько лет назад. Заменена сгоревшая крыша Овощного павильона. Мы готовы приступить к укреплению конструкций Овощного павильона в ноябре этого года.

Следующим на очереди будет Молочный павильон, потому что во многие из этих павильонов не делали инвестиций с момента их первоначального строительства»,— сказал Будлевскис.

На Центральном рынке 5 павильонов – Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. В августе этого года была представлена ​​концепция развития Центрального рынка, а самые большие дискуссии шли о дальнейшем развитии Мясного павильона.

«Это здание находится в наихудшем состоянии. Оно замечательно по своим масштабам и размерам. Мы предложили рассмотреть это здание как вариант Музея современного искусства. Там можно выставлять инсталляции любого размера», — рассказал Будлевскис.

Центральный рынок может обойтись четырьмя павильонами еще и потому, что число торговцев сокращается.

«С тем объемом, который у нас есть сейчас, мы видим, что можно качественно разместить всех в четырех павильонах. Дело не в том, что мы теряем торговцев, они просто становятся более компактными. Тут и влияние войны, и урожай тоже, видимо, хуже. Нам хорошо известно, что рынок состоит не только из латвийских товаров. Польские и литовские рынки являются крупными рынками, и польские торговцы отмечают, что запасы просто иссякли быстрее, чем в другие годы», – сказал Будлевскис.

Кроме того, в следующем году в районе промышленного рынка, где сейчас идут работы по демонтажу, будет построено около 300 парковочных мест. Уна Мейберга, менеджер проектов развития Калнциемского квартала и Агенскалнского рынка, рассказала, что недавно она участвовала в международной тематической конференции в Канаде, Торонто, и в других странах рынок — больше чем просто торговое место.

«Это место встреч и создания нового содержания на самых разных уровнях – экономическом, социальном, культурном и так далее. Однако очень важно, чтобы рынки оставались рынками, чтобы они не превращались в какие-то развлекательные центры или варианты супермаркетов. Один рынок может быть многофункциональным, но в городе также должны быть фермерские рынки, где продаются местные сезонные продукты. И это было бы нашей уникальной ценностью, если бы мы больше поддерживали мелких фермеров, предлагали им различные проекты сотрудничества», — сказала Мейберга.

Концепция развития Центрального рынка предусматривает, что самоуправление инвестирует 14 миллионов евро в ремонт зданий и благоустройство территории, еще 14 миллионов Rīgas nami должны вложить в модернизацию павильонов и реконструкцию зданий квартала Спикери. В свою очередь, обустройство Мясного павильона под художественные и культурные цели может обойтись еще в 16 миллионов евро.