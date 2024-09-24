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Музей современного искусства вместе с мясом: перемены на столетие Рижского центрального рынка (1)

© Lsm.lv 24 сентября, 2024 08:52

Новости Латвии 1 комментариев

Рижскому центральному рынку в следующем году исполнится 100 лет. Это крупнейший рынок Европы, занимающий площадь 6,7 га. Рижский центральный рынок – памятник культуры государственного значения и часть исторического центра Риги, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рынок является популярным туристическим объектом, но нельзя не заметить, что число торговцев на рынке уменьшилось. Поэтому планируются изменения. Какие именно, разбиралось Латвийское Радио. 

Рижским центральным рынком управляет компания Rīgas nami. Член её правления Марцис Будлевскис сообщил, что с 2023 года по настоящее время в содержание павильонов и других зданий было инвестированы неполные 810 тысяч евро, а к концу 2025 года объем запланированных инвестиций достигнет 1,9 миллиона евро.

«На данный момент Гастрономический павильон находится в наилучшем состоянии, его конструкции были укреплены несколько лет назад. Заменена сгоревшая крыша Овощного павильона. Мы готовы приступить к укреплению конструкций Овощного павильона в ноябре этого года.

Следующим на очереди будет Молочный павильон, потому что во многие из этих павильонов не делали инвестиций с момента их первоначального строительства»,— сказал Будлевскис.

На Центральном рынке 5 павильонов – Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. В августе этого года была представлена ​​концепция развития Центрального рынка, а самые большие дискуссии шли о дальнейшем развитии Мясного павильона.

«Это здание находится в наихудшем состоянии. Оно замечательно по своим масштабам и размерам. Мы предложили рассмотреть это здание как вариант Музея современного искусства. Там можно выставлять инсталляции любого размера», — рассказал Будлевскис.

Центральный рынок может обойтись четырьмя павильонами еще и потому, что число торговцев сокращается.
«С тем объемом, который у нас есть сейчас, мы видим, что можно качественно разместить всех в четырех павильонах. Дело не в том, что мы теряем торговцев, они просто становятся более компактными. Тут и влияние войны, и урожай тоже, видимо, хуже. Нам хорошо известно, что рынок состоит не только из латвийских товаров. Польские и литовские рынки являются крупными рынками, и польские торговцы отмечают, что запасы просто иссякли быстрее, чем в другие годы», – сказал Будлевскис.

Кроме того, в следующем году в районе промышленного рынка, где сейчас идут работы по демонтажу, будет построено около 300 парковочных мест. Уна Мейберга, менеджер проектов развития Калнциемского квартала и Агенскалнского рынка, рассказала, что недавно она участвовала в международной тематической конференции в Канаде, Торонто, и в других странах рынок — больше чем просто торговое место.

«Это место встреч и создания нового содержания на самых разных уровнях – экономическом, социальном, культурном и так далее. Однако очень важно, чтобы рынки оставались рынками, чтобы они не превращались в какие-то развлекательные центры или варианты супермаркетов. Один рынок может быть многофункциональным, но в городе также должны быть фермерские рынки, где продаются местные сезонные продукты. И это было бы нашей уникальной ценностью, если бы мы больше поддерживали мелких фермеров, предлагали им различные проекты сотрудничества», — сказала Мейберга.

Концепция развития Центрального рынка предусматривает, что самоуправление инвестирует 14 миллионов евро в ремонт зданий и благоустройство территории, еще 14 миллионов Rīgas nami должны вложить в модернизацию павильонов и реконструкцию зданий квартала Спикери. В свою очередь, обустройство Мясного павильона под художественные и культурные цели может обойтись еще в 16 миллионов евро.

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