Можно было бы судить как за убийство: генпрокурор предлагает сурово наказывать пьяных водителей

«Что еще можно сделать? Нам все же надо говорить о системе образования. Не может быть так, что человек допускает, что нарушать закон — нормально. Реакция должна быть полностью противоположной: закон нарушать нельзя и надо удерживать находящихся рядом от его нарушения», — рассуждает он.

Генеральный прокурор заявил, что на прошлой неделе даже хотел отправить новость о происшествии в США: там пьяный шофер сбил насмерть двух братьев — спортсменов, и это преступление квалифицировали как убийство.

«В Латвии об этом тоже говорили, но мы говорим: нет, нет, это не убийство. Но, может быть, и нам надо хотя в превентивных целях подумать: если человек сознательно сидит за руль будучи пьяным, да, возможно, это не будет прямое убийство, но подумать об этом как о виде намерения убить и назвать это убийством?» — предложил Стуканс.

Сам генпрокурор такое предложение точно поддержал бы. На вопрос, подаст ли он его сам, Стукнс с тяжелым вздохом ответил, что он подал очень много предложений, и парламенту еще много лет будет что делать с Уголовным законом и Законом об уголовном процессе.

«Возможно, стоит создать большую опасность, чтобы человек задумался и осознал, что он может совершить убийство? У нормального воспитанного человека это должно работать подсознательно и удерживать [от пьяного вождения]», — допустил собеседник Латвийского радио.

В то же время в Уголовном законе уже сейчас предусмотрены строгие наказания за езду в нетрезвом виде, в том числе лишение свободы. Поэтому еще больше усиливать ответственность [за это нарушение как таковое] нет оснований. Потому что, например, за половые преступления возможно наказание вплоть до пожизненного заключения, но это не удерживает от их совершения. «Поэтому возвращаемся к тому, почему люди совершают преступления. Надо начинать с воспитания и образования», — считает Стуканс.

В начале декабря 2024-го Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым водителей, которые отказываются от проверки на концентрацию алкоголя алкотестером или требуют проверки в медучреждении по причине несогласия с показателем «выдоха», Госполиция сможет призывать к административной ответственность.