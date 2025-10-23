«Может, ты просто везунчик?» — пассажир жалуется на частые задержки поездов

«Нет транспорта “надёжнее”, чем @ViviVilciens! Из примерно 20 поездок нашей семьи в этом году хотя бы 10 раз поезд опаздывал, из них пять — более чем на полчаса,» — написал Юрис Вайдаковс в X (бывшем Twitter).

Nav uzticamāka transporta kā @ViviVilciens! Šogad no kādām 20 reizēm, kad kāds no mūsu ģimenes izvēlējies no Tīraines nokļūt Rīgā (un atpakaļ) ar vilcienu, vismaz 10x tas kavējies, no tām 5 x ilgāk nekā 30 min, tā radot materiālus zaudējumus (taxi, nokavētas tikšanās, izrādes)... — Juris Vaidakovs (@Afanasijs) October 22, 2025

Он добавил, что семье нередко приходится вызывать такси или ждать, пока кто-то подвезёт на машине.

«Каждый раз смеюсь, что поездка на станцию — это лотерея. В этом году четыре раза приходилось ехать на машине и два — искать такси,» — написал пассажир.

Однако другие пользователи с ним не согласились.

«Это, наверное, вам просто не везёт! Я регулярно езжу из Елгавы — опозданий не было,» — ответила одна из женщин.

Многие отметили, что поезда на линиях Елгава и Огре ходят точно по расписанию, а сбои чаще случаются на менее загруженных направлениях, где всего одна колея.

Один из комментаторов заметил:

«Если одна колея и пересечения в Олайне — вариантов нет.»

В компании «Vivi Vilciens» ранее объясняли, что часть задержек связана с ремонтными работами и корректировкой графика электричек, однако в целом точность движения осенью превышает 90%.