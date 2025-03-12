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Может сами её уронили? Бывший фельдшер осужден за неоказание помощи

© LETA 12 марта, 2025 20:40

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Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему фельдшеру скорой медицинской помощи(NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Ранее Земгальский окружной суд приговорил сотрудника NMPD Гинтса Вайтса к одному году лишения свободы условно и четырем годам запрета на медицинскую практику. Приговор был обжалован как вышестоящим прокурором, так и семьей женщины.

Апелляционный суд постановил приговорить Вайтса к году тюремного заключения и запрету на медицинскую практику сроком на четыре года.

Земгальский окружной суд может обжаловать приговор в течение десяти дней.

В апреле прошлого года сообщалось, что на свадебной вечеринке гости обнаружили одну из гостей — 31-летнюю женщину — лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Вызвали скорую. Из Каугури прибыла бригада. Фельдшер Вайтс порекомендовал уложить пострадавшую в постель, но не стал везти её в больницу.

Когда на следующий день другая бригада неотложки отвезла женщину в больницу, спасти ее жизнь не удалось. У женщины констатировали смерть мозга

Позже Вайтса уволили с работы.

Ранее в суде он признал себя виновным по части обвинения. Бывший медик заявил, что, когда он прибыл на место происшествия, у женщины не было никаких признаков травм. По словам судьи Земгальского окружного суда Лигиты Спригуле, Вайтс в ходе судебного разбирательства высказал предположение, что, возможно, родственники жертвы сами уронили её, когда несли на кровать после отъезда медиков.

Ранее суд счел возможным назначить подсудимому условное наказание, поскольку было очевидно, что он не совершит уголовных преступлений в будущем, у Вайтса не было предыдущих судимостей. Прокурор Западно-Земгальской прокуратуры Дайга Вациете также посчитала возможным назначить обвиняемому условное наказание.

Директор неотложки Лиене Ципуле ранее отметила, что конкретный вызов, который привел к смерти молодой женщины, является беспрецедентным случаем. «Это была не врачебная ошибка, а халатное отношение, и это должно быть оценено в суде!», - сказала Ципуле.
 

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