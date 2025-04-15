Может математику убрать из школ? Тотальные провалы на экзаменах

В МОН заявили, что планка будет повышена в следующем году. Никаких исключений в системе среднего образования не будет, и минимальный порог для получения аттестата составит 20%.

В 2024 году централизованные экзамены не сдали 729 учащихся: 593 - по математике, 88 - по латышскому языку, 156 - по английскому языку.

В основной школе порог в 15% не преодолели около 2000 выпускников: 1663 по математике, 239 по латышскому языку и 296 по английскому языку.

В этом учебном году 696 учащихся, провалившихся на экзаменах, изучают конкретный предмет повторно.

Из тех, кто не сдал экзамены в 2022/2023 учебном году и снова сдавал их через год, 13,2% снова не сдали экзамены, сообщила на пресс-конференции заместитель государственного секретаря МОН Кристине Ниедре-Латхере.

Было названо несколько причин низких результатов на экзаменах, например, изменения в содержании образования и экзаменов, введение новой системы оценок (контрольные больше не могут переписываться), нехватка учебных материалов и вспомогательного персонала, консультаций и индивидуальных занятий, а также недостаточная языковая и текстовая грамотность.

Пандемия ковида и два года дистанционного обучения тоже оставили свой след. МОН считает, что количество не сдающих экзамены можно сократить за счет индивидуального подхода.

Также повышается квалификация учителей, меньше стало случаев раннего ухода из школы, усиливается взаимодействие на школьном, муниципальном и национальном уровнях.

(Diena)