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Может ли управляющий домом продать квартиру должника: как по закону?

«Семь секретов» 19 марта, 2025 15:50

Юридическая консультация 0 комментариев

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона (далее – закон), взыскание может быть направлено, например, на заработную плату, пенсию, стипендию должника, на его накопления в банке, а также на его движимое и недвижимое имущество. Что касается имущества, то это может быть как имущество самого должника, так и его доля в общем имуществе обоих супругов.

В некоторых случаях взыскание может быть направлено и на общее имущество супругов. Однако, согласно части второй статьи 570 закона, взыскание не направляется на имущество должника, если он работает или получает пенсию или стипендию и сумма взыскания не превышает той части ежемесячного дохода, на которую в соответствии с законом может быть направлено взыскание.

Обращение взыскания на недвижимость должника

Что касается недвижимости, то часть третья статьи 570 закона устанавливает, что взыскание может быть направлено на это имущество должника, если, применяя другие способы взыскания (например, взыскание с зарплаты или пенсии), невозможно удовлетворить требования кредитора в разумный срок.

Эта процедура не применяется к долгам, которые уже обеспечены залогом на конкретную недвижимость (например, ипотека). Другими словами, если должник получает доход, который можно использовать для погашения долга в разумные сроки (например, через удержание из зарплаты или пенсии), то взыскивать недвижимость будет нерационально и несоразмерно.

Это положение закона предполагает, что сначала должны быть использованы более мягкие способы взыскания, такие как удержания из дохода, прежде чем переходить к более радикальным мерам, таким как продажа недвижимости. Однако если у должника нет доходов, накоплений и движимого имущества, продажа которого могла бы погасить задолженность, то взыскание может быть направлено на недвижимость должника путем ее продажи с аукциона.

Процессуальный порядок взыскания

Для того чтобы взыскать задолженность в принудительном порядке, кредитор обязан обратиться в суд. Если суд примет решение о взыскании долга и оно вступит в законную силу, то, согласно статье 2041 закона, у должника есть не более 10 дней, чтобы исполнить решение суда добровольно. И если он этого не сделал, то кредитор имеет право получить в суде исполнительный лист и обратиться за принудительным взысканием к судебному исполнителю, который может применить перечисленные выше варианты взыскания.

Суммы, увеличивающие расходы должника

Необходимо также отметить, что если процесс взыскания долга дойдет до суда и в дальнейшем до судебного исполнителя, то к сумме долга добавятся судебные расходы кредитора и сумма расходов судебного исполнителя. Поэтому лучше постараться погасить долг самостоятельно и как можно быстрее или хотя бы предложить кредитору (управляющему) на согласование свой график погашения задолженности.

Даже если иск уже подан в суд, все равно стоит попытаться погасить задолженность до окончательного рассмотрения дела или предложить кредитору мировое соглашение о том, что должник оплачивает долг в установленном в этом документе порядке, а кредитор соглашается, что дело не будет продолжаться в суде. Такой вариант выгоден обеим сторонам, поскольку позволяет избежать длительного судебного процесса и дополнительных расходов.

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