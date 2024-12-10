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Может, хватит уже сносить? Латышская интеллигенция всё же осмелилась подать голос. Думали, уж не дождёмся

© LETA 10 декабря, 2024 10:07

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Латвийское общество искусствоведов и кураторов (ЛОИК) и несколько творческих организаций призывают ввести годичный мораторий на снос памятников, который оправдывается прославлением тоталитарных режимов, и призывают обсудить изменения в культурной среде за этот период.

Как сообщила председатель правления организации Силвия Гроса, ЛОИК призывает ввести такой мораторий в 2025 году, за это время объективно оценить результаты изменений культурной среды, начатых в 2022 году, и подготовить основу для взвешенной дискуссии о возможных изменениях, в том числе о необходимости новых памятников.

ЛОИК утверждает, что эту идею поддерживают также Латвийский союз композиторов, Латвийский союз кинематографистов, Латвийский союз художников и Ассоциация хореографов.

В открытом письме организация отмечает, что в связи с восстановлением независимости Латвии в 1991 году состоялся "объективный, общественно понятный и приемлемый процесс - демонтаж публичных памятников Ленину и другим лидерам коммунистической партии и восстановление исторических названий населенных пунктов, улиц и площадей".

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Сейм принял закон о том, что прославляющие советский и нацисткий режимы объекты, с которыми Латвия прожила 30 лет, должны наконец быть убраны. Памятник в парке Победы в Пардаугаве и демонстрации, проходившие в его окрестностях, стали главной причиной принятия этого закона, что, как отмечает организация, вполне объяснимо. Затем последовал список из 69 объектов, подлежащих демонтажу, принятый Кабинетом министров в 2022 году, который дополнил и расширил перечень таких объектов.

Однако организации считают, что в дальнейших действиях не хватает последовательности. Они также убеждены, что демонтаж памятников используется для привлечения политического капитала к муниципальным выборам 2025 года.

"Мы хотели бы напомнить, что эти памятники являются не только отпечатками прошлого режима, но и частью материального и нематериального культурного наследия советского периода и свидетельствами истории оккупации, которые должны быть вовлечены в процесс разъяснения и актуализации истории", - говорится в сообщении ЛОИК.

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