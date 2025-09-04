Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мошенники распустились: во втором квартале выросло число киберугроз

4 сентября, 2025

Количество зарегистрированных киберинцидентов во втором квартале этого года увеличилось в Латвии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 709 случаев, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Самые распространенные виды киберугроз остаются неизменными - это фишинговые электронные письма, мошеннические телефонные звонки и СМС. В основном актуальны рассылки уведомлений от имени Дирекции безопасности дорожного движения, полиции и банков, а также схемы инвестиционного мошенничества.

"Cert.lv" отмечает, что нередко именно молодые люди первыми выявляют случаи инвестиционного мошенничества и стараются помочь родителям и пожилым родственникам, чтобы те не потеряли еще больше средств.

В то же время актуальна проблема использования молодежи в качестве так называемых денежных мулов. Жертвами таких схем часто становятся именно молодые люди, в том числе несовершеннолетние, поскольку желание легко заработать у них сильнее критического отношения к подобным предложениям в интернете.

Как в частном, так и в государственном секторе наблюдается рост числа случаев заражения программами-вымогателями и компрометации деловой электронной почты.

Как подчеркивает "Cert.lv", и в частном, и в государственном секторе подобных инцидентов часто можно было бы избежать или уменьшить их последствия, если бы соблюдались базовые меры - резервное копирование и своевременное обновление систем.

"Cert.lv" регулярно информирует жителей о распространенных мошеннических схемах, необходимости защищать свои данные и соблюдать основные принципы кибергигиены, однако решающими факторами остаются бдительность и осторожность самих людей. Например, люди часто не отвечают на звонки мошенников на русском языке, поскольку знают, что телефонные мошенники чаще всего говорят именно по-русски, однако если разговор ведется на латышском языке, они иногда на это попадаются.

Как отмечает учреждение, мошенники изобретательны - они постоянно придумывают новые схемы и модифицируют существующие, чтобы снизить бдительность людей и заставить их допустить ошибку, в результате чего, как показывают данные Ассоциации финансовой отрасли, ежемесячно им удается выманить у латвийцев миллионы евро. С начала этого года до 31 июля добычей мошенников стали не менее 6,666 млн евро.

В целом, как указывает "Cert.lv", ситуация в латвийском киберпространстве остается напряженной и сохраняется высокая интенсивность кибератак. Уровень активности DDoS-атак остается высоким и увеличивается во время важных политических событий, однако в большинстве случаев такие атаки успешно отражаются автоматически.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов
21:40

Важно

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России
21:38

Мир

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке
21:38

Важно

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ
21:07

Важно

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы
21:06

Выбор редакции

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра
21:06

Важно

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете
21:01

Бизнес

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

