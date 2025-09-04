Мошенники распустились: во втором квартале выросло число киберугроз

Самые распространенные виды киберугроз остаются неизменными - это фишинговые электронные письма, мошеннические телефонные звонки и СМС. В основном актуальны рассылки уведомлений от имени Дирекции безопасности дорожного движения, полиции и банков, а также схемы инвестиционного мошенничества.

"Cert.lv" отмечает, что нередко именно молодые люди первыми выявляют случаи инвестиционного мошенничества и стараются помочь родителям и пожилым родственникам, чтобы те не потеряли еще больше средств.

В то же время актуальна проблема использования молодежи в качестве так называемых денежных мулов. Жертвами таких схем часто становятся именно молодые люди, в том числе несовершеннолетние, поскольку желание легко заработать у них сильнее критического отношения к подобным предложениям в интернете.

Как в частном, так и в государственном секторе наблюдается рост числа случаев заражения программами-вымогателями и компрометации деловой электронной почты.

Как подчеркивает "Cert.lv", и в частном, и в государственном секторе подобных инцидентов часто можно было бы избежать или уменьшить их последствия, если бы соблюдались базовые меры - резервное копирование и своевременное обновление систем.

"Cert.lv" регулярно информирует жителей о распространенных мошеннических схемах, необходимости защищать свои данные и соблюдать основные принципы кибергигиены, однако решающими факторами остаются бдительность и осторожность самих людей. Например, люди часто не отвечают на звонки мошенников на русском языке, поскольку знают, что телефонные мошенники чаще всего говорят именно по-русски, однако если разговор ведется на латышском языке, они иногда на это попадаются.

Как отмечает учреждение, мошенники изобретательны - они постоянно придумывают новые схемы и модифицируют существующие, чтобы снизить бдительность людей и заставить их допустить ошибку, в результате чего, как показывают данные Ассоциации финансовой отрасли, ежемесячно им удается выманить у латвийцев миллионы евро. С начала этого года до 31 июля добычей мошенников стали не менее 6,666 млн евро.

В целом, как указывает "Cert.lv", ситуация в латвийском киберпространстве остается напряженной и сохраняется высокая интенсивность кибератак. Уровень активности DDoS-атак остается высоким и увеличивается во время важных политических событий, однако в большинстве случаев такие атаки успешно отражаются автоматически.