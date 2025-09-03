Дибров о жизни после ухода молодой жены: «Я что бобыль? У меня прислуга»

На московской премьере «Тогда. Сейчас. Потом» от создателей картины «Форрест Гамп» Дибров рассказал, возникли ли у него трудности в быту после ухода супруги.

«Это очень сложный вопрос. Надеюсь, вы сами дадите на него ответ. Хозяйка, ну здравствуйте пожалуйста… Я что же, бобыль вам, что ли? У меня прислуга, коллектив… Шофер возит детей в школу — из школы. Единственное, благодаря профессору Розенштейну (с его помощью Дибров похудел на 20 килограммов, — прим. ред.) помощнице практически делать нечего. Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю. Да и еды этой уже не так много. И более того, нельзя же после шести», — поведал звезда.

Шоумен назвал единственное условие крепкого брака. «Чтобы ты ее любил. Вот когда она для тебя будет важнее, чем кто-либо… Упаси тебя Господь — засунуть ее на кухню. Ну, может, конечно, кто-то любит на кухарках жениться, тогда, конечно, а так вообще… Она не только дома должна быть хозяйкой, но и в твоей жизни, — рассуждал Дибров. — Брак — это самое счастливое, что есть на свете».

Кроме того, Дмитрий не исключает, что вполне может сыграть еще одну свадьбу: «Как Господь управит. Вот если бы меня, например, спросили, что такое любовь, я бы ответил: „Любовь — это когда кто-то для тебя важнее, чем ты сам. Я бы сказал, что любовь невозможна без некоторого метафизического элемента. Ты должен многое сделать во внелюбовной сфере“.

Поклонники отмечают, что сейчас Дибров выглядит заметно лучше — он похудел, а его настрой после расставания с женой и матерью троих сыновей остается таким же боевым. Правда, некоторые утверждают, что телеведущий тяжело переживает разрыв и даже прикладывается к бутылке. Однако сам Дмитрий это категорически отрицает.

«Вы ведь знаете, что сейчас не самые веселые времена в моей жизни..И что бы я делал, если бы не встречи с вами каждую Божью ночь? Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Гельминтология во всех Сетях: мол, Дибров в запое, пьет каждый вечер.

Господа! Я каждый будний вечер в прямом эфире. Видите, какая здесь польза? Она заставляет мобилизовываться. А завтра у меня целых три съемки за день. Я приду на свой канал абсолютно натренированным за лето. Я приду туда не отдохнувшим, а мобилизованным», — заявлял он во время одного из прямых эфиров.

...Напомним, жена ушла от Диброва к миллиардеру - отцу шестерых детей, что вызвало в ближнем круге большой скандал.