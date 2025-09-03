Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дибров о жизни после ухода молодой жены: «Я что бобыль? У меня прислуга»

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 17:53

Для настроения 0 комментариев

Дмитрий Дибров после расставания с Полиной не стал скрываться от публики — напротив, он остается на виду. Так, сегодня вечером телеведущий появился на премьере фильма.

На московской премьере «Тогда. Сейчас. Потом» от создателей картины «Форрест Гамп» Дибров рассказал, возникли ли у него трудности в быту после ухода супруги.

«Это очень сложный вопрос. Надеюсь, вы сами дадите на него ответ. Хозяйка, ну здравствуйте пожалуйста… Я что же, бобыль вам, что ли? У меня прислуга, коллектив… Шофер возит детей в школу — из школы. Единственное, благодаря профессору Розенштейну (с его помощью Дибров похудел на 20 килограммов, — прим. ред.) помощнице практически делать нечего. Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю. Да и еды этой уже не так много. И более того, нельзя же после шести», — поведал звезда.

Шоумен назвал единственное условие крепкого брака. «Чтобы ты ее любил. Вот когда она для тебя будет важнее, чем кто-либо… Упаси тебя Господь — засунуть ее на кухню. Ну, может, конечно, кто-то любит на кухарках жениться, тогда, конечно, а так вообще… Она не только дома должна быть хозяйкой, но и в твоей жизни, — рассуждал Дибров. — Брак — это самое счастливое, что есть на свете».

Кроме того, Дмитрий не исключает, что вполне может сыграть еще одну свадьбу: «Как Господь управит. Вот если бы меня, например, спросили, что такое любовь, я бы ответил: „Любовь — это когда кто-то для тебя важнее, чем ты сам. Я бы сказал, что любовь невозможна без некоторого метафизического элемента. Ты должен многое сделать во внелюбовной сфере“.

Поклонники отмечают, что сейчас Дибров выглядит заметно лучше — он похудел, а его настрой после расставания с женой и матерью троих сыновей остается таким же боевым. Правда, некоторые утверждают, что телеведущий тяжело переживает разрыв и даже прикладывается к бутылке. Однако сам Дмитрий это категорически отрицает.

«Вы ведь знаете, что сейчас не самые веселые времена в моей жизни..И что бы я делал, если бы не встречи с вами каждую Божью ночь? Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Гельминтология во всех Сетях: мол, Дибров в запое, пьет каждый вечер.

Господа! Я каждый будний вечер в прямом эфире. Видите, какая здесь польза? Она заставляет мобилизовываться. А завтра у меня целых три съемки за день. Я приду на свой канал абсолютно натренированным за лето. Я приду туда не отдохнувшим, а мобилизованным», — заявлял он во время одного из прямых эфиров.

...Напомним, жена ушла от Диброва к миллиардеру - отцу шестерых детей, что вызвало в ближнем круге большой скандал.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

