Мошенники подменили QR-коды в общественном транспорте? В Rīgas satiksme об этом ничего не знают

«Мы проверили предполагаемый трамвай и не обнаружили никаких лишних наклеек или следов от наклеек. Мы не получали никаких жалоб клиентов по этому поводу. Поэтому, если кто-то заметит подозрительные наклейки — пусть обязательно сразу сообщит нам!

При сканировании QR-кода в общественном транспорте данные банковской карты не запрашиваются. Билет можно купить либо в приложении Rīgas satiksme, либо в приложении Mobilly. Билет покупается заранее, а в транспорте осуществляется только его регистрация», — разъяснила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

(От редакции: если есть опасения, что код могли подменить, у пассажиров всегда есть возможность ввести вручную идентификационный номер транспортного средства, указанный под QR-кодом.)