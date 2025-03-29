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Мошенники подменили QR-коды в общественном транспорте? В Rīgas satiksme об этом ничего не знают

© Lsm.lv 29 марта, 2025 09:32

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В соцсетях сообщалось, что в рижском общественном транспорте якобы кто-то частично заменил QR-коды поддельными, в результате чего от пассажира потребовали ввести данные платежной карты, с которой было списано 40 евро. На предприятии Rīgas satiksme рассказали LSM+, что к ним никто не обращался с жалобами на это.

«Мы проверили предполагаемый трамвай и не обнаружили никаких лишних наклеек или следов от наклеек. Мы не получали никаких жалоб клиентов по этому поводу. Поэтому, если кто-то заметит подозрительные наклейки — пусть обязательно сразу сообщит нам!

При сканировании QR-кода в общественном транспорте данные банковской карты не запрашиваются. Билет можно купить либо в приложении Rīgas satiksme, либо в приложении Mobilly. Билет покупается заранее, а в транспорте осуществляется только его регистрация», — разъяснила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

(От редакции: если есть опасения, что код могли подменить, у пассажиров всегда есть возможность ввести вручную идентификационный номер транспортного средства, указанный под QR-кодом.)

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