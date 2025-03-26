Мошенники могут, а экстренные службы — нет? В случае угрозы СМС придется ждать несколько дней

В конце прошлой недели VUGD распространила в соцсетях предупреждение о мошеннических sms-сообщениях, в которых содержалось требование немедленно предоставить информацию о ближайших убежищах. ГПСС предупредила, что эти сообщения отправляли мошенники и, получив их, нельзя нажимать на ссылку в sms-сообщении.

Не остался в стороне и министр внутренних дел Рихард Козловскис:

"Такая дезинформация недопустима, ее нельзя назвать шуткой, за основу взята важная и затрагивающая чувства тема", - сказал министр. И с ним сложно не согласиться, ведь подобные выходки дискредитируют все систему оповещения жителей. И тут возникает закономерный вопрос, а как эта система в принципе работает?

Сирена - наше всё

Краеугольный камень системы оповещения жителей - сирены тревоги. В случае чрезвычайной ситуации VUGD может включить 164 сирены, расположенные по всей стране, в городах и селах. К слову, их рабочее состояние по закону необходимо проверять минимум два раза в год. Услышав пронзительный вой, жителям следует самостоятельно выяснить что происходит.

"В случае возникновения угрозы в настоящее время осуществляется оповещение и информирование жителей по различным каналам. Самое главное, о чем каждый должен помнить — это необходимость включить латвийские общественные СМИ (радио, телевидение). Мы также призываем вас следить за страницами ответственных служб в социальных сетях. Информация о дальнейших действиях зависит от того, какого типа угроза," - поясняет Сандра Вейиня, старший инспектор отдела предупреждения и информирования общества VUGD.

Когда VUGD получает информацию о надвигающейся опасности для жителей, служба готовит сообщение об угрозе и дальнейших действиях, которое передается в общественные СМИ и информационное агентство LETA. Также это сообщение размещается на всех каналах связи VUGD — на интернет страницах vugd.gov.lv и 112.lv, на страницах экстренных служб в социальных сетях, а также в приложении 112 Latvija. Кроме того, VUGD указывает, что жители должны следовать и выполнять указания экстренных служб, продолжать слушать радио или смотреть телевизор, а также следовать дальнейшим указаниям.

Напиши мне, напиши

Уже почти прошла четверть XXI века, практически у каждого - от мала до велика - при себе есть мобильный телефон. Казалось бы, можно же просто разослать короткое сообщение SMS с ссылкой. Если уж мошенники смогли сделать такую рассылку, то уж госструктурам такое точно должно быть по плечу. К чему все эти сложности с сиренами, радио и телевидением?

Тем более, что еще в 2020 году вступили в силу изменения в Закон об электронных коммуникациях, которые позволяют это сделать. Коммерсанты, которые предоставляют услуги мобильной связи по запросу VUGD обязаны в кратчайшие сроки отправить своим абонентам информацию, подготовленную экстренными службами о мерах, которые необходимо предпринять в конкретной ситуации. Технически сделать такую рассылку возможно, а как дело обстоит на практике?

"Да, такая возможность существует, но на данный момент для того, чтобы отправить СМС всем жителям необходимо несколько дней, поэтому эта опция существует, но используется нечасто," - отвечает Сандра Вейиня. Чем вызвана такая задержка представитель VUGD не комментирует, но можно предположить, что это связано с вездесущими проблемами в коммуникации между госструктурами, частными предпринимателями и обществом.

Технологии будущего... в будущем!

Разумеется, такую рассылку, на подготовку которой требуется несколько дней, сложно назвать экстренной и оперативной. Но Министерство внутренних дел и VUGD уже работают над решением этой проблемы. Почти год назад, 20 мая 2024 года была запущена реализация проекта «Внедрение системы оповещения населения ABS+». На его реализацию было выделено почти 3,5 миллиона евро, но нужно отметить, что львиную долю расходов - около 3 миллионов - покрываются из фондов Евросоюза.

Данный проект предусматривает меры по внедрению в национальную систему раннего оповещения нового элемента – технологии сотового вещания (cell broadcasting). Это позволит жителям получать уведомления о возможной угрозе или произошедшей катастрофе на свой мобильный телефон, если они находятся в географической зоне, где существует угроза.

"Сотовое вещание дает возможность в случае катастроф или военной угрозы в течение нескольких минут уведомить граждан через мобильный телефон о случившемся и необходимых действиях", - рассказывает Сандра Вейиня преимуществах новой системы. - "Эта технология объединяет два ключевых элемента системы раннего оповещения – предупреждение и информирование. Люди, находящиеся в зоне угрозы, одновременно получат предупреждение и рекомендации о дальнейших действиях на свои мобильные телефоны, независимо от размера пострадавшей территории и количества пользователей мобильной связи в данной зоне".

Перед запуском новой технологии планируется провести масштабное тестирование, чтобы точно определить работу конечных устройств и масштаб распространения уведомлений. В сотрудничестве с разработчиками мобильных операционных систем (Google, Apple) и операторами мобильной связи проводятся тесты, чтобы обеспечить максимально точную и широкую доставку сообщений в случае тревоги.

"На мобильных телефонах уведомления системы раннего оповещения будут отображаться в специальном формате с отличающимся звуковым сигналом, но их нельзя будет изменить или переслать на другие устройства," - раскрывает некоторые подробности Сандра Вейиня и подчеркивает, что мошенникам cnfytn сложно их подделать. - "Эти уведомления отличаются от стандартных SMS-сообщений, писем по электронной почте и сообщений в социальных сетях, так как встроены в систему как отдельная функция".

Примеры таких уведомлений и дополнительную информацию представитель VUGD обещает предоставить когда проект будет полностью реализован. Согласно публичным данным, крайний срок реализации проекта наступает через несколько месяцев, уже в конце июня этого года.

Русский язык остался за бортом?

Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке снижает нагрузку на телефон экстренной помощи 112 и помогает экономить государственные ресурсы. Такого мнения придерживаются представители МВД в соседней Эстонии, где с 15-го апреля жители будут получать SMS-сообщения об опасности на выбранном ими языке. Прежде SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках... Эстонцев можно похвалить за инновации, а как с "языковым вопросом" обстоит дело у нас дома, в Латвии?

"Сообщения отправляются как на латышском, так и на английском языке", - отвечает Сандра Вейиня, но упоминает, что в случае необходимости оповещения могут быть подготовлены и на других языках. Например, предупреждая о плановых проверках исправности сирен информация готовится также на украинском языке.

Что касается новой системы оповещения с использованием технологий сотовой связи, то представитель VUGD отмечает, что в ней предусмотрена возможность отправить информацию на нескольких языках. Ведь сообщения об угрозе будут приходить не только местным жителям, но и иностранцам, которым не посчастливится оказаться в зоне действия чрезвычайной ситуации. Теоретически, если по каким-то причинам изменится геополитическая ситуация, то и русскоязычные жители Латвии смогут получить сигнал тревоги на родном языке на свои мобильные телефоны. Но пока такой возможности нет.