Мошенничество с тендерами на обслуживание рижских лифтов: обвиняемый получил реальный срок и огромный штраф

К "AVVA" и "Liftu alianse" применены принудительные меры воздействия: с предприятий будут взысканы соответственно 444 000 евро и 333 000 евро, или в общей сложности 777 000 евро.

Лишение свободы сроком на два года за поддержку в мошенничестве также применено к одному из сотрудников "AVVA" и "Liftu alianse".

Хищение денежных средств происходило в период с 2014 по 2018 год, так как "AVVA" и "Liftu alianse" представили недостоверную информацию о количестве своих специалистов, что было одним из основных критериев оценки в конкурсе. Суд установил, что обе фирмы не могли провести обслуживание и ремонт лифтов в полном объеме, тем самым RNP причинен ущерб в крупном размере.

За поддержку в мошенничестве и злоупотребление служебным положением к лишению свободы на два года и три месяца приговорен также член комиссии RNP по закупкам, который помог руководителю "Liftu alianse" получить данные сотрудников другого предприятия, использованные впоследствии для подготовки документов подставных специалистов, чтобы получить право на обслуживание лифтов.

Обвинение было предъявлено еще одному члену комиссии RNP по закупкам, который оправдан, поскольку его вина в совершении преступлений не доказана.

Суд оправдал всех обвиняемых лиц в легализации средств, полученных преступным путем. Из имеющихся в деле доказательств следовало, что часть полученных RNP финансовых средств далее на основании фиктивных сделок перечислялась, в том числе зарегистрированному в иностранном государстве обществу.

Хотя указанные действия формально соответствуют признакам легализации средств, полученных преступным путем, имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о том, что, скорее всего, эти перечисления связаны с подкупом других должностных лиц или работников Рижского самоуправления. Это означает, что целью этих действий была не легализация средств, или создание видимости законного происхождения финансовых средств, а проведение взяток за получение различных преимуществ, в том числе в закупках RNP.

Несмотря на то, что суд признал, что в результате мошенничества незаконно в крупном размере были получены финансовые средства RNP, из имеющихся в деле доказательств невозможно было определить конкретный размер ущерба RNP как потерпевшей стороны.

Соответственно, суд отклонил заявление RNP о компенсации вреда в размере 2 млн евро, но имеет право предъявить иск о компенсации причиненного вреда в гражданско-процессуальном порядке.

Решение суда не вступило в силу, и его можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Ранее сообщалось, что всего по делу в качестве обвиняемых проходили семь человек: Бабкин, Андрей Малиновский, Эдгар Каменс, Виктор Швыдков, Дейвидас Яцка, Гунтис Боде и Кристап Заранс.

Трое из этих людей обвиняются в пособничестве мошенничеству, причем двое из них дополнительно обвиняются в злоупотреблении служебным положением, а значит, на момент инкриминируемого деяния они являлись государственными должностными лицами.

Передача Латвийского телевидения "De facto" в 2020 году сообщала, что это советник бывшего члена правления RNP Ардиса Павилсонса, в том числе по вопросам закупок, Кристап Заранс и представитель технического управления Андрей Малиновский, возглавлявший комиссию по закупкам, которая принимала решения по лифтам.

Как сообщалось, в 2019 году предприятие по обслуживанию жилых домов "Hausmaster" и производитель лифтов АО "Latvijas lifts-Šindlers" обратились в полицию с просьбой провести проверку в связи с закупкой лифтов RNP.

Предприятие RNP принадлежит Рижской думе. Его оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль составила 9 млн евро.

По информации "Firmas.lv", "Liftu alianse" и "AVVA" полностью принадлежат Бабкину. "Liftu alianse" в 2024 году работало с оборотом 573 092 евро и понесло убытки в размере 2579 евро; оборот "AVVA" в прошлом году составил 1,08 млн евро, а убытки - 99 640 евро.