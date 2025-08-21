Дело о взрывах на «Северном потоке»: в Италии задержан украинец

Как отмечают германские прокуроры, задержанный, по всей видимости, был "одним из координаторов этой операции". В сентябре 2022 года Сергей К. вместе с другими лицами установил взрывные устройства на газопроводах близ датского острова Борнхольм в Балтийском море, отмечается в пресс-релизе. Чтобы добраться до места установки взрывчатки, подозреваемый и его сообщники использовали парусную яхту, арендованную по поддельным документам.

Обвиняемый будет доставлен из Италии в Германию, где предстанет перед следственным судьей Федеральной судебной палаты Германии (BGH).