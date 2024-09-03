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Монголия объяснила отказ задержать Путина

© Deutsche Welle 3 сентября, 2024 18:33

Мир 0 комментариев

Представитель правительства Монголии заявил Politico, что Путина не арестовали во время его визита в страну из-за ее зависимого положения и позиции нейтралитета. По его словам, 95% нефтепродуктов Улан-Батор импортирует, сообщает Deutsche Welle.

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда энергетической зависимостью страны и ее нейтралитетом. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет издание Politico, цитируя представителя правительства в Улан-Баторе.

По его словам, 95 процентов своих нефтепродуктов и более 20 процентов электроэнергии Монголия импортирует из соседних стран. "Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, - заявил Politico чиновник. - Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях".

Из-за того, что Монголия не выполнила ордер МУС, членом которого она является, страна, скорее всего, столкнется с судебным преследованием, приводит издание мнение неназванного эксперта по правовым вопросам.

В преддверии визита Путина в Улан-Батор Европейский Союз, Украина и международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, призывали Монголию выполнить свои обязательства в рамках МУС. Между тем, по сведениям агентства Bloomberg, Монголия заверила Путина, что он не будет арестован.

Путин посетил Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол. Это первый визит российского президента в страну, подписавшую Римский статут МУС, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на его арест из-за вывоза детей из Украины в Россию. Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м.

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