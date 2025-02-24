Момент «сейчас или никогда»: грозит ли Европе в 2025 году спад экономики?

Окажет ли второй президентский срок Трампа ключевое влияние на глобальную экономику в 2025 году?

По мнению Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), это одна из множества причин для беспокойства.

«Развёртывание глобализации будет иметь негативные последствия для мировой экономики», — заявила Беата Яворчик, главный экономист ЕБРР, в интервью Анджеле Барнс в последнем выпуске The Big Question.

Фрагментация мировой экономики

Госпожа Беата отмечает, что две основные проблемы, которые в 2025 году вызывают обеспокоенность, — это влияние продолжающихся конфликтов и фрагментация мировой экономики. Она выделила Brexit, торговую войну между США и Китаем и российские санкции в качестве долгосрочных проблем, которые продолжают создавать экономические риски.

Эксперт пояснила, что для процветания Европы блоку необходимо прислушаться к предупреждениям, изложенным в докладе Марио Драги «Будущее европейской конкурентоспособности в 2024 году».

«Европа не сможет поддерживать свой уровень жизни, если продолжит двигаться нынешним путём».

«Но, как ни парадоксально, потрясения, которые Европа может испытать в 2025 году, могут сфокусировать умы и побудить к действиям. Для Европы это может стать моментом «сейчас или никогда», — добавила госпожа Беата.

В то время как Европа в настоящее время ожидает дальнейших новостей о предлагаемых США торговых тарифах, это не единственный шаг Америки, который вызовет шоковую волну по всему миру.

«Если Федеральная резервная система США будет вынуждена дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, это приведет к росту стоимости заимствований для развивающихся рынков», — пояснила госпожа Беата.

«Многие развивающиеся страны и страны с формирующейся экономикой уже обременены тяжёлым бременем долгов, частично накопленных во времена пандемии».

«А высокие процентные ставки делают стоимость обслуживания долга довольно высокой. Да, инфляция помогла снизить долговое бремя, но оно остаётся весьма существенным. И это вызывает беспокойство».

Как санкции влияют на российскую экономику?

Хотя пока неясно, как будут развиваться новые отношения между Россией и США в ближайшие четыре года, Беата отметила, что уже сейчас Россия начинает испытывать на себе последствия длительных санкций.

Несмотря на то, что определённые потери в торговле из Европы были восполнены экспортом из Китая и Турции, это нельзя расценивать в качестве прямой замены.

«Технологическое содержание этого экспорта отличается, и вы видите в данных, что иностранные филиалы, расположенные в этих странах, предпочитают не поставлять продукцию на российский рынок».

Эксперт также добавила, что, поскольку транснациональные компании продолжают уходить с российского рынка, это привело к прекращению новых прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

«Это означает снижение потока знаний», — пояснила госпожа Беата.

«Это те эффекты, которые не видны сразу. Они работают медленно, но уже начинают наносить урон российской экономике».

Где в Европе будет наблюдаться рост в 2025 году?

К счастью, в 2025 году не всё так мрачно: госпожа Беата добавила, что она «очень оптимистично смотрит на сферу услуг в развивающихся странах Европы».

Несмотря на то, что более активное внедрение искусственного интеллекта совершенно по-разному повлияет на рынки труда Восточной и Западной Европы, госпожа Беата считает, что Восточная Европа будет процветать в секторе ИТ-услуг.

«Тот факт, что многие из них входят в Шенгенскую зону, находятся в одном часовом поясе и имеют такой же режим защиты данных, как и западноевропейские страны, благоприятствует увеличению экспорта услуг».

«Когда компании задумываются о своём углеродном следе, они обнаруживают, что выбросы углерода, воплощённые в приобретаемых ими услугах, составляют большую часть этого углеродного следа. Таким образом, близость стран Восточной Европы делает их более привлекательными в качестве поставщиков ИКТ-услуг».