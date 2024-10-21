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Молдавия в ЕС? На референдуме голоса разделились почти поровну за и против

Euronews 21 октября, 2024 11:09

Мир

На референдуме в Молдавии голоса сторонников и противников вступления в ЕС разделились практически поровну, на президентских выборах лидирует Майя Санду

Число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме практически сравнялось, сообщила на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

На референдуме жителям Молдавии было предложено ответить на вопрос: "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?"

После подсчета 98,11% протоколов ответ "да" набрал 49,90%, "нет" - 50,10%.

Референдум прошел одновременно с президентскими выборами в Молдавии.

После обработки 97,97% бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,86% голосов.

Ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, поэтому 3 ноября состоится второй тур.

Соперником Санду судя по всему станет бывший генпрокурор Александр Стояногло, который набирает 26,34%.

Санду не спешит признавать итоги голосования

Санду, которая придерживается прозападного курса, в воскресенье обвинила "преступные группировки" в подрыве референдума.

"Преступные группы, работающие вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну с помощью десятков миллионов евро, лжи и пропаганды, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности, - заявила президент после подсчета около 90% бюллетеней. - У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы стремились купить 300 000 голосов - мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью было подорвать демократический процесс".

После закрытия избирательных участков в 21:00 по местному времени, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовало более 1,5 миллиона избирателей - около 51% имеющих право голоса.

Два голосования прошли на фоне постоянных заявлений молдавских властей о том, что Москва активизировала кампанию «гибридной войны» с целью дестабилизировать обстановку в стране и сорвать ее путь в ЕС. Обвинения касаются финансирования промосковских оппозиционных групп, распространения дезинформации, вмешательства в местные выборы и поддержки крупной схемы покупки голосов.

Обвинения в адрес Москвы

На этой неделе пресс-секретарь по национальной безопасности США Джон Кирби повторил опасения по поводу вмешательства России, заявив, что «Россия активно работает над тем, чтобы подорвать выборы в Молдове и ее европейскую интеграцию». Москва неоднократно отрицала, что вмешивается в дела Молдовы.

«За последние несколько месяцев Москва выделила миллионы долларов, чтобы повлиять на президентские выборы в Молдове, - сказал Кирби. - По нашим оценкам, эти деньги пошли на финансирование предпочитаемых партий и распространение дезинформации в социальных сетях в пользу их кампаний».

В начале октября молдавские правоохранительные органы заявили, что раскрыли масштабную схему покупки голосов, организованную Иланом Шором, олигархом, который в настоящее время проживает в России и "заплатил 15 миллионов евро 130 тысячам человек, чтобы сорвать два голосования".

В четверг молдавские власти раскрыли еще один заговор - по их данным более 100 молодых молдаван прошли обучение в Москве в частных военных группах по организации гражданских беспорядков вокруг двух голосований. Некоторые из них также прошли «более продвинутую подготовку в партизанских лагерях» в Сербии и Боснии, сообщила полиция, четыре человека были задержаны на 30 дней.

Санду проголосовала в воскресенье в столице и заявила СМИ, что «молдаване сами должны выбирать свою судьбу, а не другие, не грязные деньги и не ложь».

«Я проголосовала за то, чтобы Молдова могла развиваться в мире и свободе», - сказала она.

Молдавия, бывшая советская республика с населением около 2,5 миллионов человек, подала заявку на вступление в ЕС после полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину 24 февраля 2022 года и летом того же года получила статус кандидата наряду с Украиной. В июне Брюссель дал согласие начать переговоры о ее членстве.

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