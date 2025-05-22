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«Мой хомячок знает о политике больше»: в Европарламенте злобно высмеяли Каю Каллас (ВИДЕО)

Редакция PRESS 22 мая, 2025 08:00

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Официально должность Каи Каллса звучит так: верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. И на заседании, о котором идет речь, она вместе с другими парламентариями должна была обсуждать ситуацию с Кубой, пишут Grani.lv.

Однако слово взял евродепутат от Германии Мартин Зоннеборн и заявил, что компетентность Каллас столь низка, что с ней незачем обсуждать ни внешнюю политику, ни любую другую тему вообще.

Вот его краткая и экспрессивная речь:

«Госпожа Каллас, с какой стати мне обсуждать с вами Кубу? Я только что ознакомился с вашей автобиографией. 432 бессмысленные страницы. В Эстонии эту книжку продают с уценкой на 80%, за 3,99 евро. Твердый переплет, но на Amazon ее нет вообще. Вы понятия не имеете о делах на Кубе. И в Европе. И в мире. А о дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии головного мозга. Я мог бы получить больше знаний из разговора со своим хомячком о черных дырах в карликовых галактиках».

Далее депутат с выражением зачитал «самые важные высказывания» из книжки Каллас, посвященной самой себе: «Помогите, какая у меня уродливая фотография»; «Полонез — это красивый танец»; «Я бежала так быстро, как только могла в своем платье»; «Я смотрела в глаза этому молодому пилоту ВВС, потом я пошла в туалет».

И наконец: «Эстонский посол очень сильно хотел выпить, хотя было еще раннее утро. Ничего не могу понять лучше, чем это. Бар, я иду. Коктейль Куба либре».

Во время этого выступления Каллас сначала хмуро взирала на выступающего, потом стала за ним что-то записывать (как раз когда он цитировал ее книгу), потом взялась демонстративно перекладывать бумаги. Критика явно привела ее в сильное раздражение.

Остается заметить, что страсть писать о себе, любимых, многостраничные книги — это у Калласов семейное. Так, ее отец Сийм Каллас два года назад тоже выпустил толстую автобиографию, которая с лаконичным торжеством называется «Я».

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