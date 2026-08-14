«Сейчас мы находимся в предвыборном периоде — это просто идеальная почва для провокаций и различных семян, которые могут всколыхнуть общество, расколоть его и направить в другую сторону», — сказал Турлайс.

При этом он отметил, что подобные попытки расколоть общество не всегда следует связывать исключительно с иностранным влиянием. Существующие противоречия, по его мнению, могут использовать в своих интересах и местные политические силы.