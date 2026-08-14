По его словам, безопасность страны зависит в том числе от экономической стабильности и сплоченности общества, а ответственность за это лежит не только на жителях, но и на руководстве государства.
«Сейчас мы находимся в предвыборном периоде — это просто идеальная почва для провокаций и различных семян, которые могут всколыхнуть общество, расколоть его и направить в другую сторону», — сказал Турлайс.
При этом он отметил, что подобные попытки расколоть общество не всегда следует связывать исключительно с иностранным влиянием. Существующие противоречия, по его мнению, могут использовать в своих интересах и местные политические силы.
Турлайс призвал критически относиться к получаемой информации, самостоятельно анализировать факты и не считать утверждение достоверным лишь потому, что оно прозвучало по телевидению или появилось в другом источнике.
Говоря о войне в Украине, он также заявил, что Россия воюет не только против армии, но и против гражданского населения, не делая различий между детьми, женщинами, больницами, школами и военными объектами.
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