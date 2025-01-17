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«Мог весь подъезд взлететь на воздух»: подробности ночного пожара в Иманте (Видео, фото)

Редакция PRESS 17 января, 2025 16:56

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LETA

Обгоревшие обломки мебели и выбитые оконные рамы на по пожухлой январской траве возле подъезда пятиэтажки в Иманте. Вот напоминание о страшных событиях минувшей ночи, когда жильцы дома спешно покидали свои квартиры - на третьем этаже начался пожар. Несколько часов четыре десятка человек с тревогой наблюдали за работой спасателей, гадая что будет дальше. 

В Государственную пожарно-спасательную службу вызов на проспект Курземес поступил в 21:26. Вскоре на месте происшествия собрались все оперативные службы:

- Видела две большие пожарные машины, четыре экипажа скорой помощи, даже полиция приехала. Ужас, что творилось, - рассказывает Галина, жительница дома напротив. Она наблюдала за пожаром из своего окна и потом долго не могла заснуть, переживала. В подъезде, где произошел пожар, живет ее знакомая и женщина с утра поспешила проведать подругу. 

LETA

Жильцы дома сбивчиво рассказывают о событиях прошлой ночи, они еще не до конца отошли от пережитого потрясения. Как ни странно, но одними из первых на пожар отреагировали и прибыли сотрудники полиции. Говорят, что именно они начали обход по квартирам, предупреждая людей об опасности. Сами жильцы тоже не остались в стороне - в доме проживает много пожилых людей, семьи с детьми - им старались помочь выйти из квартир, которые быстро затягивало едким дымом.

- У меня здесь старенькая мама живет, - говорит седой мужчина, торопливо шагая к распахнутой двери подъезда. Он сам живет в другом районе и о пожаре узнал утром из новостей. - Она практически не выходит из дома. К счастью, у соседей есть ключ от квартиры. Помогли ей вовремя выйти.

Мужчина признает: страшно представить, что было бы в противном случае. Благо жильцы со всего подъезда быстро сориентировались и эвакуировались из горящего здания еще до приезда пожарных. Около 40 человек с самым ценным, в торопливо накинутой зимней одежде, с детьми и домашними питомцами наблюдали с лужайки напротив дома, как пожарные борются с огнем, вырывавшимся из окна квартиры на третьем этаже.

Спасатели оперативно потушили и локализовали огонь. Однако жильцам еще несколько часов не позволяли вернуться в свои квартиры. Сначала пожарные из выбитого окна сгоревшей квартиры выбрасывали обгоревшие вещи, а после проверили весь дом до самой крыши. Жильцы полагают, что проверяли нет ли пострадавших людей или животных где-то на чердаке, который через подъезд затянуло ядовитым дымом. Лишь после этого людям позволили вернуться домой.

LETA

В сводках VUGD сообщается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. За казенной формулировкой скрывается полностью выгоревшая однокомнатная квартира. Через выбитые окна видны почерневшие от гари и копоти стены. Очевидцы отмечают, что огонь распространялся из жилой комнаты в сторону кухни.

- Хорошо, что газ не взорвался. Мог весь подъезд взлететь на воздух, - делится своими опасениями другой жилец дома. Он признает, что когда стоял ночью во дворе в голову лезли разные мысли. Страх, отчаяние, злость и беспомощность - вот эмоции, которые переполняют людей в ужасные моменты бедствия. Прибывшие на место происшествия врачи неотложной помощи как могли пытались помочь людям.

LETA

- Спрашивали нужна ли помощь, успокаивали, предлагали согреться, - рассказывает о работе медиков житель дома, вышедший с утра на прогулку с парой породистых пуделей. Жители соседних домов видели, как врачи на улице оказывают помощь пожилой паре и предположили, что именно они и есть погорельцы. Сообщается, что в пожаре пострадали два человека, однако соседи по подъезду говорят, что в квартире жила пара - мужчина и женщина - средних лет.

- Я его знаю, мужика этого. Часто видел здесь за углом на площадке с алкоголем, - утверждает мужчина из квартиры на первом этаже. Его соседи рассказывают, что пострадавший мужчина нигде не работал, а женщина работала в мясном отделе магазина неподалеку и тоже любила выпить. Припоминают, что они явно жили не богато: до самого пожара квартира стояла с разбиты окном. Несмотря на зимние холода, оно было затянуто одной лишь пленкой. Сосед признает: - Не хочу говорить ничего плохого, но скажем так, маргинальные личности.

LETA

Жильцы дома сходятся во мнении, что причина пожара прозаическая и довольно распространенная: "устал", заснул, сигарету не потушил сигарета. В результате сгорела не только его собственная квартира, но и пострадали соседние. Те, что снизу скорее всего залили водой, когда тушили пожар, а в квартирах сверху еще долго будет чувствоваться запах гари.

- В четыре утра проснулся от того, что болит голова. С ночи открыты все окна и балкон, все равно этот запах не выветривается, - жалуется другой сосед по подъезду.

Несмотря на пережитые неудобства и тревоги прошлой ночи, многие по-человечески сочувствуют погорельцам. Что им теперь делать и куда идти, когда выпишут из больницы? От квартиры и, вероятно, единственного жилья остались только черные стены и пустые глазницы выбитых окон.

Представитель управляющей компании, которая следит за порядком в доме, от комментариев воздержался. Единственный совет - на приклеенной к окну в подъезде бумаге - в случае, если из-за пожара нет возможности обеспечить основные потребности, то следует обратиться в Рижскую социальную службу, а по вопросам материального ущерба в Департамент жилья и среды.

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