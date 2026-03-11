Мода на «волчьих собак» набирает обороты! Почему это пугает учёных?

Самая известная порода – чехословацкая волчья собака. Она появилась ещё во времена холодной войны, когда военные скрещивали немецких овчарок с евразийскими волками, чтобы получить выносливых служебных собак.

Сегодня такие животные стоят до двух тысяч евро и становятся всё популярнее – во многом благодаря соцсетям и сериалам вроде Game of Thrones, где роль «лютоволков» играли именно такие гибриды.

Но у этой моды есть тёмная сторона.

Зоологи всё больше опасаются, что гибриды могут скрещиваться с дикими волками. Если это происходит регулярно, в популяцию начинают попадать гены домашних собак.

Для сохранения вида это серьёзная проблема.

В некоторых районах Италии, по оценкам исследователей, до 50–70% волков уже имеют собачью ДНК. В некоторых регионах Хорватии этот показатель может достигать 80%.

Учёные опасаются, что такие гибриды могут вести себя иначе, чем настоящие волки – например, меньше бояться людей или чаще заходить в населённые пункты.

Кроме того, волчьи собаки оказываются очень сложными домашними животными. Они требуют огромного пространства, постоянной социализации и строгой дисциплины.

Многие владельцы понимают это слишком поздно. По словам сотрудников приютов, им каждую неделю звонят люди, которые больше не могут справиться с такими питомцами.

Иногда ситуация заканчивается трагически. В США за последние десятилетия зафиксировано более двадцати смертельных нападений волчьих гибридов на людей.

В Европе проблема осложняется ещё и законами. Иногда животное, которое на 96% является волком, может официально считаться собакой и оставаться у владельца.

Поэтому некоторые биологи предлагают радикальное решение – запретить разведение волчьих гибридов вообще.

Другие считают, что главная проблема не в животных, а в людях.

Как говорят специалисты по сохранению природы, волк не просил становиться домашним питомцем. Но именно человек сделал его таким.





