Мобильное стадо коров восьмой сезон спасает латвийские луга

В этом году 125 коров галловейской породы отправятся на 11 пастбищ по всей стране. Их главная задача — не просто пастись, а помогать восстанавливать и сохранять более 200 гектаров особо охраняемых лугов. Например, восемь коров и столько же телят уже пятый сезон пасутся на Балонских лугах у Сигулды.

Координатор проекта GrassLIFE Янис Звайгзне объясняет, что галловейские коровы отличаются сильными стадными инстинктами и миролюбивым характером. Это позволяет использовать их даже вблизи городов, не беспокоясь о безопасности прохожих.

Латвийский природный фонд уже более 10 лет ухаживает за естественными лугами, особенно на охраняемых территориях или в труднодоступных местах. Выпас скота — один из самых эффективных методов их восстановления. Эксперт фонда Байба Страздиня отмечает, что спрос на эту услугу значительно превышает предложение. Коровы едят не только клевер, но и инвазивные виды, например, борщевик.

В настоящее время естественные луга и пастбища занимают всего 0,9% территории Латвии (67 000 гектаров). Сто лет назад эта цифра составляла 30%.