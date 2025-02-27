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«Мне стало плохо, доехала до больницы»: пациентка шокирована стоимостью парковки в больнице Страдиня

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 18:01

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LETA

В соцсетях появился рассказ о том, как женщина, обратившаяся за срочной медицинской помощью в больницу Страдиня была вынуждена заплатить не маленькую сумму денег за парковку на территории больницы, пишет la.lv.

Женщина пишет следующее: «Сегодня утром мне стало плохо после операции, и я поехала в больницу, чувствуя себя так плохо, что даже не подумала о парковке, заехала, увидела Mobilly и поехала ближе к отделению неотложной медицинской помощи. Каково же было мое удивление, когда мне пришлось заплатить за парковку почти 50 евро. Неужели пациенты должны платить такие деньги, чтобы получить неотложную помощь (7 евро за 30 минут)? Это похоже на денежную аферу. И спасибо больнице, мне действительно помогли отличные специалисты!».

В Mobilly на это ответили, что не они определяют стоимость услуги парковки в конкретном месте. Они всего лишь являются поставщиком электронной услуги, позволяющей удобно оплатить парковку через телефон.

Журналисты задали тот же вопрос представителям Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня и выяснили, что такая система оплаты введена для удобства самих пациентов - чтобы у больницы всегда были свободные парковочные места и пациенты не занимали бы парковку надолго, давая возможность другим тоже оставить машину на территории больницы.

«На территории больницы Страдиня есть одно официальное парковочное место, которое находится перед зданием А1 и к которому можно подъехать с улицы Вентспилс. Первый час парковки бесплатный, после этого плата составляет 1 евро за каждые дополнительные полчаса. Чтобы улучшить доступность среды для пациентов, в ближайшем будущем планируется открыть еще одну автостоянку.

Вы также можете въехать на территорию больницы с улицы Атпутас, но учтите, что территория больницы не предназначена для долгосрочной парковки. Мы также открыли этот въезд для частного транспорта, чтобы обеспечить более быстрый и удобный доступ к родильному отделению и Центру неотложной медицинской помощи. После доставки пациента рекомендуется переместить автомобиль либо на официальную парковку, либо припарковать его за пределами территории больницы, иначе стоимость парковки будет высокой - 7 евро за 30 минут. Цены четко указаны как на въезде, так и у шлагбаума.

Улицы в районе больницы узкие и необходимы для проезда машин скорой помощи. Высокая плата за оставление автомобиля на территории (не на парковке) - это дополнительная возможность избежать перекрытых дорог, ведь физически невозможно найти водителя и попросить его переставить машину, если мимо не может проехать ни скорая помощь, ни поставщики расходных материалов и медикаментов для больницы.

Напоминаем, что первый час парковки бесплатный как на парковке, так и на территории больницы», - отметила администрация лечебного заведения.

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