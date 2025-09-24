Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

На кладбище корреспонденты встретили Сармите. Она часто приходит ухаживать за семейной могилой, но никогда не слышала, чтобы здесь действовали воры или вандалы. Ей также непонятно, куда могла пропасть стеклянная часть памятника. Другие рижане, с которыми удалось пообщаться, тоже не заметили ничего подозрительного.

В Государственной полиции сообщили, что заявление о пропаже головы не поступало. Там отмечают, что кражи на кладбищах довольно распространены. Чаще всего полиция получает информацию о таких случаях весной, когда люди после зимы возвращаются ухаживать за могилами и обнаруживают пропажи. Обычно воруют именно надгробные ограды, поэтому рекомендуется их маркировать для облегчения поиска владельцев.

Представитель управления рижских кладбищ Гинтс Зела в телефонном разговоре пояснил, что и на Лесном кладбище действительно случаются акты вандализма и кражи, поэтому ведётся сотрудничество с муниципальной полицией, установлены камеры наблюдения. Однако он считает, что в данном случае речь идёт не о воровстве: скорее всего, голова просто упала, возможно, кто-то случайно задел её. По его словам, за такие элементы отвечает лицо, которое их установило, то есть тот, кто ухаживает за конкретной могилой.

Так как памятник не имеет статуса объекта государственного значения, обязательства по его восстановлению нет.

Напомним, что Янис Зиемельниекс известен как лирик, актуализатор традиции романтической поэзии. Главной темой его поэзии является любовь. Писал также прозу, юмористические стихи и очерки о латышских артистах и художниках своего времени. Он умер 18 июля 1930 года в своём доме в Риге.