Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 18:34

Важно 0 комментариев

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

На кладбище корреспонденты встретили Сармите. Она часто приходит ухаживать за семейной могилой, но никогда не слышала, чтобы здесь действовали воры или вандалы. Ей также непонятно, куда могла пропасть стеклянная часть памятника. Другие рижане, с которыми удалось пообщаться, тоже не заметили ничего подозрительного.

В Государственной полиции сообщили, что заявление о пропаже головы не поступало. Там отмечают, что кражи на кладбищах довольно распространены. Чаще всего полиция получает информацию о таких случаях весной, когда люди после зимы возвращаются ухаживать за могилами и обнаруживают пропажи. Обычно воруют именно надгробные ограды, поэтому рекомендуется их маркировать для облегчения поиска владельцев.

Представитель управления рижских кладбищ Гинтс Зела в телефонном разговоре пояснил, что и на Лесном кладбище действительно случаются акты вандализма и кражи, поэтому ведётся сотрудничество с муниципальной полицией, установлены камеры наблюдения. Однако он считает, что в данном случае речь идёт не о воровстве: скорее всего, голова просто упала, возможно, кто-то случайно задел её. По его словам, за такие элементы отвечает лицо, которое их установило, то есть тот, кто ухаживает за конкретной могилой.

Так как памятник не имеет статуса объекта государственного значения, обязательства по его восстановлению нет.

Напомним, что Янис Зиемельниекс известен как лирик, актуализатор традиции романтической поэзии. Главной темой его поэзии является любовь. Писал также прозу, юмористические стихи и очерки о латышских артистах и художниках своего времени. Он умер 18 июля 1930 года в своём доме в Риге. 

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Читать
Загрузка

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Бизнес 18:47

Бизнес 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Читать

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Читать

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

ЧП и криминал 18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Читать

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать