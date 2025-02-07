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Минздрав потратит 82 829 евро на исследование в детских садах

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 13:43

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Bez Tabu/ TV3

Министерство здравоохранения потратит 82 829 евро на исследование качества воздуха в детских садах.

В ходе проекта планируют замерить содержание определит углекислого газа (CO2) в воздухе, зафиксировать его температуру и влажность в 122 дошкольных образовательных учреждениях.

Исследование начнется с пилотного исследования в двух учреждениях в Риге и Елгаве, в ходе которого будет проверено, как функционируют выбранная исследовательская методология, инструменты и процесс сбора данных.

В каждом садике исследователи будут обследовать классы и опрашивать учителей, а также устанавливать измерительные приборы, которые будут регистрировать показатели качества воздуха в помещениях в течение одной недели.

Позднее, в отопительный сезон 2025/2026 года, исследователи соберут данные с детских садов по всей Латвии.

Учреждения будут отобраны с учетом охвата всех регионов Латвии и различных типов населенных пунктов, включая как муниципальные, так и частные детские сады, в том числе реализующие специальные образовательные программы для детей с особыми потребностями.

До сих пор исследования качества воздуха проводились только в латвийских школах и показали, что примерно в трех четвертях классных комнат средняя концентрация CO2 превышает норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения, а качество вентиляции также оценивается как плохое.

Однако исследователи отмечают, что показатели качества воздуха в школах нельзя напрямую применять к детским садам, поскольку распорядок дня в дошкольном образовании отличается от школьного — нет уроков и перемен, которые можно было бы использовать для более частого проветривания помещений.

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