Завтра электросети Латвии отключатся от российских. «В Резекне и Даугавпилсе готовят страшные провокации»: Pietiek

Лиепиньш продолжает: "Теперь стало ясно, какими они планируются. Не имея возможности повлиять на что-то более серьезное, ответственные лица в печально известных пророссийских городах Даугавпилсе и Резекне решили устроить провокацию - отключить светофоры в пятницу вечером, чтобы вызвать недовольство автомобилистов и пешеходов, путаницу на дорогах и возможность ДТП, а также заставить менее осведомленных людей поверить, что отключение от электросети страны-агрессора прошло неудачно и вызвало проблемы. Само собой, за этим могут последовать пропагандистские сюжеты в кремлевских псевдо-СМИ.

Провокация приняла такую форму потому, что прокремлевские элементы в Резекне и Даугавпилсе не могут негативно повлиять на деятельность подведомственных государственных учреждений и частных компаний (сотрудники государственных учреждений и коммерческих компаний не участвуют в провокациях), но они могут попытаться сорвать что-то на городском уровне. Именно поэтому в этот раз планируется отключить светофоры, ведь это провокация, которая будет видна практически каждому горожанину.

Из открытых источников известно, что в Резекне и Даугавпилсе подобные решения городскими властями не принимались. В Резекне решение принимала не временная городская администрация, а Резекненская комиссия гражданской обороны, существующая еще со времен предыдущей, печально известной городской думы. В Даугавпилсе же, по мнению LETA, решение было принято не выборными должностными лицами, а Управлением городского хозяйства, некоторые сотрудники которого носили георгиевские ленточки, когда это еще не было запрещено законом.

Направляя данное обращение в несколько ответственных инстанций, я призываю их предотвратить эту провокацию, расследовав ситуацию и передав информацию, где это необходимо, даже в Службу государственной безопасности, чтобы отменить эти решения, полезные только Кремлю".