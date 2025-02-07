Комиссия Сейма: в Белоруссии латвийца могут арестовать даже за неправильный цвет куртки!

«Они ехали туда не для того, чтобы устраивать пикеты или примкнуть к политической оппозиции. Человека могут задержать даже за то, что он разместил что-то в соцсетях. А еще есть подозрения, что одного человека задержали за то, что тот надел ветровку с воротником не того цвета. Он был красно-белым, что является символом демократических сил, - сказала Лейла Расима, председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Прозвучало также предложение провести политические дебаты о том, следует ли как-то ограничить туризм в Беларусь. Однако этот вопрос пока находится в стадии обсуждения».

Министерство иностранных дел постоянно призывает людей не ездить в Беларусь, но безвизовый режим и более дешевые медицинские услуги - основные причины, по которым многие решают рискнуть.