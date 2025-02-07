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Комиссия Сейма: в Белоруссии латвийца могут арестовать даже за неправильный цвет куртки!

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA.

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

«Они ехали туда не для того, чтобы устраивать пикеты или примкнуть к политической оппозиции. Человека могут задержать даже за то, что он разместил что-то в соцсетях. А еще есть подозрения, что одного человека задержали за то, что тот надел ветровку с воротником не того цвета. Он был красно-белым, что является символом демократических сил, - сказала Лейла Расима, председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Прозвучало также предложение провести политические дебаты о том, следует ли как-то ограничить туризм в Беларусь. Однако этот вопрос пока находится в стадии обсуждения».

Министерство иностранных дел постоянно призывает людей не ездить в Беларусь, но безвизовый режим и более дешевые медицинские услуги - основные причины, по которым многие решают рискнуть.

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Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

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Это способ защитить нашу культуру: Ратниекс направил официальное письмо министру юстиции

Новости Латвии 18:03

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Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

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«Предложил дочке пива и сказал, что сидел в тюрьме!» Женщина в панике из-за преследования неадекватного мужчины

Важно 17:55

Важно 0 комментариев

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

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Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

Бизнес 17:38

Бизнес 0 комментариев

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

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Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Новости Латвии 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

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Еврокомиссия намерена решить проблему чрезмерного туризма в странах ЕС

Мир 17:08

Мир 0 комментариев

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

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