Стало известно, зачем дочка Пугачевой собралась в Латвию

Мы уже сообщали, что в 2024 году Кристина Орбакайте столкнулась с массовой отменой своих концертов в России. Официальные причины не разглашались, но предполагалось, что это связано с неоднозначной позицией певицы в отношении так называемой специальной военной операции и ее постоянным проживанием в США. Возможно, повлияла и мать Орбакайте, Алла Пугачева, которая после начала украинской войны покинула Россию, чтобы осудить происходящее.

Общественные организации выражали недовольство тем, что художники, живущие за границей, приезжают в Россию на заработки, не занимая четкой гражданской позиции.

В сентябре 2024 года Орбакайте объявила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте того же года стал последним в России. Она заявила, что не смогла провести запланированный тур по стране, и выразила надежду на встречу с поклонниками в будущем.