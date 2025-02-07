Если света вдруг не будет: где брать информацию по переключению энергосети (адреса)

Страны Балтии начали реализацию проекта синхронизации в 2009 году, изначально планируя синхронизацию на начало 2026 года. Однако, учитывая, что после вторжения России в Украину в 2022 году риски для балтийской энергосистемы также возросли, страны Балтии, Польша и Европейская комиссия договорились реализовать подключение уже в феврале 2025 года.

Техническую задачу по переключению выполнят операторы электросистемы Балтии — латвийская AS «Augstsprieguma tīkls», литовская «Litgrid» и эстонская «Elering».

В настоящее время в Балтийской сети Латвия имеет одно соединение с электросетью России, Эстония — три соединения, а Литва — три соединения с Белоруссией и два соединения с Россией в Каралаучи.

В субботу, 8 февраля, страны Балтии, начиная с юга, отключатся от российской сети. Сначала Литва отключится от России и Белоруссии, затем Латвия отключится от российской сети, а затем последует Эстония.

С субботы, 8 февраля, по воскресенье, 9 февраля, страны Балтии в течение примерно 24 часов будут работать в режиме изолированной электросистемы и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье, 9 февраля, страны Балтии подключатся к единой электросети континентальной Европы через соединение Литва-Польша.

Представители КЭМ также подчеркнули, что в подобной единичной проверке работы нет ничего необычного, и подобные случаи уже имели место.

Министерство отметило, что синхронизация будет способствовать улучшению связности системы передачи электроэнергии в рамках Европейского союза (ЕС) и интеграции рынка, что позволит балтийским электроэнергетическим системам работать по общим и прозрачным европейским правилам, обеспечивая выгоды для всех потребителей.

В КЭМ также отметили, что с 2022 года страны Балтии не закупают электроэнергию у России и Белоруссии, а синхронизация не окажет прямого влияния на надежность поставок, влияние на рыночную цену будет минимальным.

В министерстве подчеркнули, что синхронизация является значимым событием, требующим тщательной, системной подготовки на нескольких уровнях — готовности физической инфраструктуры, развития ИТ-систем операторов передачи, регионального сотрудничества и скоординированных действий сторон на национальном уровне.

В информационных материалах КЭМ для домохозяйств указано, что при подключении к европейской электросети отключений электроэнергии не ожидается, но в то же время нельзя исключать временные технические неполадки даже в идеальных условиях.

Синхронизация — технически сложный процесс, поэтому в целях безопасности жителям рекомендуется подготовиться так же, как и в случае прогнозирования неблагоприятных погодных условий, — зарядить мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, а также выключить устройства, которые не используются ежедневно. Советы о том, что делать в случае временного отключения электроэнергии, можно найти на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (ГПС). Загрузив приложение «112 Латвия» на свой мобильный телефон, вы сможете получать своевременные уведомления о необходимых действиях в различных ситуациях.

В информационном материале также говорится, что в доме, который используется периодически, рекомендуется убедиться в его надлежащей подготовке, а если есть подозрение, что произошло отключение электроэнергии, не забыть проверить недвижимость, чтобы предотвратить риск прорыва водопроводных труб в случае низких температур.

KEM подчеркнул, что громкие и эмоциональные заявления следует оценивать критически, и призвал использовать надежные источники информации — сайт KEM «kem.gov.lv» и сайт AS «Augstsprieguma tīkls» «ast.lv».

В свою очередь, в отношении юридических лиц КЭМ призывает компании оценивать необходимые и желаемые меры в зависимости от специфики их деятельности. По возможности выключите электроприборы, которые не будут использоваться в указанные даты. Компаниям, установившим электрооборудование, чувствительное к колебаниям, провалам и скачкам напряжения, предлагается в индивидуальном порядке оценить необходимость и возможность остановки работы электрооборудования в выходные дни.

КЭМ также напоминает, что в случае возникновения технической ошибки в сети передачи электроэнергии, допущенной одним из операторов систем передачи стран Балтии, убытки за причиненный ущерб возместит оператор передачи.

В случае преднамеренного, злонамеренного вмешательства третьих лиц в работу энергетической инфраструктуры в процессе синхронизации, повлекшего за собой ущерб, решение о дальнейших действиях будет приниматься на уровне правительств стран Балтии.

В свою очередь, в случае возникновения нарушений в работе сети передачи или распределения электроэнергии, произошедших не по вине системных операторов, в том числе в случае возникновения нарушений в работе внутренней электросети в результате действий потребителя электроэнергии, компания должна будет покрыть убытки самостоятельно или обратиться к страховщику, если заключен договор страхования таких случаев.