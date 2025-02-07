Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

Если света вдруг не будет: где брать информацию по переключению энергосети (адреса)

© LETA 7 февраля, 2025 08:04

Важно 0 комментариев

LETA

В эти выходные страны Балтии отключатся от единой энергосистемы России, или так называемого контура БРЭЛЛ, и подключатся к единой энергосистеме Европы, сообщили в Министерстве климата и энергетики (КЭМ).

Страны Балтии начали реализацию проекта синхронизации в 2009 году, изначально планируя синхронизацию на начало 2026 года. Однако, учитывая, что после вторжения России в Украину в 2022 году риски для балтийской энергосистемы также возросли, страны Балтии, Польша и Европейская комиссия договорились реализовать подключение уже в феврале 2025 года.

Техническую задачу по переключению выполнят операторы электросистемы Балтии — латвийская AS «Augstsprieguma tīkls», литовская «Litgrid» и эстонская «Elering».

В настоящее время в Балтийской сети Латвия имеет одно соединение с электросетью России, Эстония — три соединения, а Литва — три соединения с Белоруссией и два соединения с Россией в Каралаучи.

В субботу, 8 февраля, страны Балтии, начиная с юга, отключатся от российской сети. Сначала Литва отключится от России и Белоруссии, затем Латвия отключится от российской сети, а затем последует Эстония.

С субботы, 8 февраля, по воскресенье, 9 февраля, страны Балтии в течение примерно 24 часов будут работать в режиме изолированной электросистемы и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье, 9 февраля, страны Балтии подключатся к единой электросети континентальной Европы через соединение Литва-Польша.

Представители КЭМ также подчеркнули, что в подобной единичной проверке работы нет ничего необычного, и подобные случаи уже имели место.

Министерство отметило, что синхронизация будет способствовать улучшению связности системы передачи электроэнергии в рамках Европейского союза (ЕС) и интеграции рынка, что позволит балтийским электроэнергетическим системам работать по общим и прозрачным европейским правилам, обеспечивая выгоды для всех потребителей.

В КЭМ также отметили, что с 2022 года страны Балтии не закупают электроэнергию у России и Белоруссии, а синхронизация не окажет прямого влияния на надежность поставок, влияние на рыночную цену будет минимальным.

В министерстве подчеркнули, что синхронизация является значимым событием, требующим тщательной, системной подготовки на нескольких уровнях — готовности физической инфраструктуры, развития ИТ-систем операторов передачи, регионального сотрудничества и скоординированных действий сторон на национальном уровне.

В информационных материалах КЭМ для домохозяйств указано, что при подключении к европейской электросети отключений электроэнергии не ожидается, но в то же время нельзя исключать временные технические неполадки даже в идеальных условиях.

Синхронизация — технически сложный процесс, поэтому в целях безопасности жителям рекомендуется подготовиться так же, как и в случае прогнозирования неблагоприятных погодных условий, — зарядить мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, а также выключить устройства, которые не используются ежедневно. Советы о том, что делать в случае временного отключения электроэнергии, можно найти на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (ГПС). Загрузив приложение «112 Латвия» на свой мобильный телефон, вы сможете получать своевременные уведомления о необходимых действиях в различных ситуациях.

В информационном материале также говорится, что в доме, который используется периодически, рекомендуется убедиться в его надлежащей подготовке, а если есть подозрение, что произошло отключение электроэнергии, не забыть проверить недвижимость, чтобы предотвратить риск прорыва водопроводных труб в случае низких температур.

KEM подчеркнул, что громкие и эмоциональные заявления следует оценивать критически, и призвал использовать надежные источники информации — сайт KEM «kem.gov.lv» и сайт AS «Augstsprieguma tīkls» «ast.lv».

В свою очередь, в отношении юридических лиц КЭМ призывает компании оценивать необходимые и желаемые меры в зависимости от специфики их деятельности. По возможности выключите электроприборы, которые не будут использоваться в указанные даты. Компаниям, установившим электрооборудование, чувствительное к колебаниям, провалам и скачкам напряжения, предлагается в индивидуальном порядке оценить необходимость и возможность остановки работы электрооборудования в выходные дни.

КЭМ также напоминает, что в случае возникновения технической ошибки в сети передачи электроэнергии, допущенной одним из операторов систем передачи стран Балтии, убытки за причиненный ущерб возместит оператор передачи.

В случае преднамеренного, злонамеренного вмешательства третьих лиц в работу энергетической инфраструктуры в процессе синхронизации, повлекшего за собой ущерб, решение о дальнейших действиях будет приниматься на уровне правительств стран Балтии.

В свою очередь, в случае возникновения нарушений в работе сети передачи или распределения электроэнергии, произошедших не по вине системных операторов, в том числе в случае возникновения нарушений в работе внутренней электросети в результате действий потребителя электроэнергии, компания должна будет покрыть убытки самостоятельно или обратиться к страховщику, если заключен договор страхования таких случаев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минюст США распустил группу по конфискации активов РФ

Мир 09:27

Мир 0 комментариев

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Читать
Загрузка

В «старом Вецмилгрависе» не говорили на русском? Старожилы опровергают мифы

История и культура 09:25

История и культура 0 комментариев

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

Читать

Спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

Важно 09:25

Важно 0 комментариев

О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены. Командование ВСУ не комментировало эти сообщения.

О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены. Командование ВСУ не комментировало эти сообщения.

Читать

Пугливый, в руки не идёт: в Пурвциемсе ловят робот-пылесос. ФОТО

Для настроения 09:17

Для настроения 0 комментариев

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Читать

Сами создали, сами распространяют: в аптеки поступил буклет с памятками о действиях при ЧС

Новости Латвии 09:05

Новости Латвии 0 комментариев

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

Читать

Как избежать ослепления дальним светом: советы эксперта (ВИДЕО)

Важно 08:55

Важно 0 комментариев

Под Огре водитель, ослепленный дальним светом встречного автомобиля, в последний момент сумел избежать столкновения с другим транспортным средством, припаркованным на обочине. Видео этого опасного происшествия опубликовали в группе Ездуны в Фейсбуке.

Под Огре водитель, ослепленный дальним светом встречного автомобиля, в последний момент сумел избежать столкновения с другим транспортным средством, припаркованным на обочине. Видео этого опасного происшествия опубликовали в группе Ездуны в Фейсбуке.

Читать

Латвия вводит новые правила безопасности на авиарейсах: что нужно знать

Важно 08:40

Важно 0 комментариев

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Читать