Минус 100 тысяч жителей за 20 лет: Латгалия борется с депопуляцией

От посёлка Лузнава в Резекненском крае до российской границы ближе, чем до Риги, но здесь есть творческое пространство Latgalactica, созданное Раймондом Платацисом.

«У нас состав меняется, есть люди с инициативами, которые хотят что-то делать. Мы используем преимущества региона: здесь много людей, которые не видят возможности себя реализовать. Мы даём им возможность, объединяем их таланты, так как иначе они себя не могут найти, и предлагаем варианты, как они могут применить свои способности».

Latgalactica проводит различные мероприятия, в том числе и ярмарки работ художников, привлекая авторов из Латгалии.

«Почему Latgalactica? Потому что когда ты в Латгалии, то для людей, которые не в Латгалии, ты кажешься чем-то далёким, куда сложно попасть. Тогда мы создали Latgalactica — это комбинация чего-то космического и латгальского».

Исследователь Тилбургского университета в Нидерландах Михель Стаппер, проанализировавший отток людей из семи регионов Евросоюза, отмечает, что самоуправления сильно концентрируются на создании рабочих мест, оставляя в стороне другие потребности людей. Про словам ученого, инвестиции в публичную инфраструктуру, образование, социальный уход, культуру будут способствовать динамичной экономике.

В Эстонии только два места, где отмечают рост населения — Таллин и Тарту. В остальных частях страны людей становится меньше, особенно в приграничье, где за 10 лет число жителей сократилось на 10%. Проблему понимают во всех странах Балтии, но продуктивного решения нет. Не часто, но инициативу в свои руки берут местные активисты. В Выру около года назад создали центр молодежных инноваций Huub. 30 километров от границы с Россией и 250 километров до Таллина. Сотрудник центра Лаури Уус рассказывает, что их задача — помочь молодёжи в возрасте от 16 до 27 лет найти идеи для бизнеса.

Сейчас центр регулярно посещает около 60 ребят. Информационные технологии, разработка видеоигр, каршеринг, камуфляжная краска для лица — это идеи, которые молодёжь разрабатывает в центре. Здесь есть и студия звукозаписи, курсы английского языка. Всё это бесплатно. Удалось привлечь деньги ЕС и самоуправления. Сейчас в Эстонии два Huub-центра, в Выру и Пярну, но в планах и другие города.