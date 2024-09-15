После падения НВС деактивизировали дрон, сейчас проводится его углубленный анализ. Боеголовка дрона после падения не взорвалась. После анализа можно будет выяснить, были ли использованы в конструкции дрона детали западного производства.

Однако 14 сентября Латвийское телевидение в соцсети "Х" поделилось видео с камеры наблюдения, установленной местным жителем, где удалось зафиксировать момент происшествия.

Текст под постом гласит: "Местному жителю удалось зафиксировать с помощью камеры наблюдения момент взрыва российского дрона, упавшего в Гайгалавской волости Резекненского края. Взрыв произошел вечером 7 сентября, в 21:57".

Сказанное вызвало много вопросов у комментаторов:

- Ну сорри, если бы он врезался в школу или больницу, да еще загорелись сотни литров авиабензина, были бы тысячи трупов.

- Так оказывается, он взорвался, а не просто упал. А что тогда говорили о нейтрализации взрывчатого вещества?

- Это скандал. Минобороны солгало народу. ЛТВ показало кадры с "вроде бы" местом падения дрона, и там воронка была не такая большая, хотя после такого взрыва воронка должна была быть, причем как минимум черная по краям.

- Еще раз. Дрон сам взорвался или его потом взорвала армия? Где воронка от взрыва, то, что вы показали, - это не взрыв 50 кг. Зачем вся эта ложь?

- Разглашение гостайны наказуемо!