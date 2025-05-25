Минобороны Финляндии: ВС РФ сопровождают «теневые танкеры»

Россия начала сопровождать танкеры своего "теневого флота", проходящие через Финский залив, при помощи вооруженных сил. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в программе финского телеканала Yle в субботу, 24 мая.

Накануне, 23 мая, минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета, предположительно, нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо. Со своей стороны пограничная охрана Финского залива сообщила в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.

Инцидент с Эстонией

"На прошлой неделе судно, принадлежащее российскому "теневому флоту", не подчинилось приказам эстонских властей, и тогда же в этом районе был замечен российский истребитель", - напоминает Yle.

Речь идет об инциденте, о котором глава МИД Эстонии Маргус Цахкна рассказал 15 мая. По его словам, двумя днями ранее, 13 мая, российский истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии с целью защитить нефтяной танкер, относящийся к российскому "теневому флоту". Это было судно Jaguar, которое шло под флагом Габона в нейтральных водах Финского залива. Эстонские военные пытались заставить танкер проследовать в территориальные воды Эстонии, где у них было бы право задержать его. Однако, несмотря на эти усилия, Jaguar продолжил движение в сторону Приморска - крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике.

На выложенных в Telegram видео запечатлен российский истребитель Су-35, который, как заявили власти Эстонии, вторгся в ее воздушное пространство. Временный поверенный в делах России был вызван в министерство иностранных дел в Таллинне, где ему вручили ноту.

"В последнее время Россия демонстрирует угрожающее поведение на море и в воздухе, кроме того, страна создает огромную концентрацию войск вблизи восточной границы", - передают авторы публикации Yle от 24 мая наблюдения главы финского оборонного ведомства.

Усиление напряженности в Балтийском море

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, рассказал Хяккянен журналистам. Однако для самой Финляндии на данный момент опасность Россия не представляет, добавил он.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это ясно. Тем не менее, люди могут быть совершенно спокойны - хотя Россия и проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - указал Антти Хяккянен.