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Минобороны Финляндии: ВС РФ сопровождают «теневые танкеры»

© Deutsche Welle 25 мая, 2025 12:11

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В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

Россия начала сопровождать танкеры своего "теневого флота", проходящие через Финский залив, при помощи вооруженных сил. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в программе финского телеканала Yle в субботу, 24 мая.

Накануне, 23 мая, минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета, предположительно, нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо. Со своей стороны пограничная охрана Финского залива сообщила в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.

Инцидент с Эстонией

"На прошлой неделе судно, принадлежащее российскому "теневому флоту", не подчинилось приказам эстонских властей, и тогда же в этом районе был замечен российский истребитель", - напоминает Yle.

Речь идет об инциденте, о котором глава МИД Эстонии Маргус Цахкна рассказал 15 мая. По его словам, двумя днями ранее, 13 мая, российский истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии с целью защитить нефтяной танкер, относящийся к российскому "теневому флоту". Это было судно Jaguar, которое шло под флагом Габона в нейтральных водах Финского залива. Эстонские военные пытались заставить танкер проследовать в территориальные воды Эстонии, где у них было бы право задержать его. Однако, несмотря на эти усилия, Jaguar продолжил движение в сторону Приморска - крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике.

На выложенных в Telegram видео запечатлен российский истребитель Су-35, который, как заявили власти Эстонии, вторгся в ее воздушное пространство. Временный поверенный в делах России был вызван в министерство иностранных дел в Таллинне, где ему вручили ноту.

"В последнее время Россия демонстрирует угрожающее поведение на море и в воздухе, кроме того, страна создает огромную концентрацию войск вблизи восточной границы", - передают авторы публикации Yle от 24 мая наблюдения главы финского оборонного ведомства.

 Усиление напряженности в Балтийском море

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, рассказал Хяккянен журналистам. Однако для самой Финляндии на данный момент опасность Россия не представляет, добавил он.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это ясно. Тем не менее, люди могут быть совершенно спокойны - хотя Россия и проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - указал Антти Хяккянен.

 

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