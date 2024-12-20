Министр юстиции призывает судебных исполнителей соблюдать соразмерность действий

Министерство юстиции сообщило LETA, что министр обратился к Совету, подчеркнув необходимость обеспечить, чтобы практика судебных приставов соответствовала принципу пропорциональности. Министр юстиции призывает уделять особое внимание случаям, когда необходимо взыскать административный штраф, а связь с лицом осуществляется через официальный электронный адрес, что, в свою очередь, было признано проблематичным.

При принятии решения о применении мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель должен учитывать обстоятельства конкретного исполнительного дела, в том числе характер и размер задолженности, подчеркивает министр. Целью процедуры принудительного исполнения является скорейшее взыскание долга, и присяжный судебный исполнитель, как должностное лицо, обязан обеспечить соразмерность вмешательства государства для достижения этой цели, отмечает министр.

В процессе принудительного исполнения присяжные приставы действуют от имени государства и поэтому обязаны соблюдать общие принципы правового государства, в том числе принцип соразмерности, отмечает министр.

По словам предпринимателя Яниса Ошлейса, все его банковские счета были заблокированы, потому что муниципалитет Юрмалы сообщил ему о штрафе в 50 евро только по электронной почте и не напоминал о штрафе до тех пор, пока судебный исполнитель не приступил к работе и не заблокировал его банковские счета.